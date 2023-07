La ficción que narra las aventuras de los hermanos Eren no deja de llamarnos la atención capítulo a capítulo, más aún tras lo ocurrido recientemente con Ömer y sus hermanos, quienes recibieron una inesperada y desagradable noticia. Por eso mismo, te invitamos a que recibes el horario para esta semana, del lunes 10 al martes 11 de julio, de “Hermanos”, la telenovela turca que se emite por Antena 3.

Antes de continuar te informamos que esta semana, la realización otomana sufrirá una variante en su horario a causa del debate electoral entre el actual presidente español Pedro Sánchez y el candidato Alberto Núñez Feijóo, el mismo que se desarrollará este lunes 10 de julio por la noche.

Así, Antena 3 ha decidido que solo por esta semana la producción de NG Medya se emitirá el martes 11 y miércoles 12 de julio, siempre en su horario habitual.

¿QUÉ SUCEDERÁ ESTA SEMANA EN “HERMANOS”?

Tras el arribo de Ahmet a la mansión donde se estaban quedando los hermanos Eren, estos han sido desalojados de la mala manera por el hijo de Sevgi, quien desconoce que Ömer es en realidad hijo suyo.

De otro lado, la tensión entre Berk y Doruk no cesa. El hijo de Ayla no tiene pensado perdonar a su amigo y se mostrará a la defensiva con todo mundo, incluido con su novia Aybike.

No obstante, la cosa no queda ahí pues, nuevos alumnos llegarán al colegio Ataman, además un reencuentro promete remecer los sentimientos del entorno de los Eren. ¡Como para no perdérselo!

HORARIO SEMANAL DE “HERMANOS” EN ANTENA 3

“Hermanos” se transmite en Antena 3 tras el estreno de los nuevos episodios de “El Hormiguero”; y los nuevos episodios se emitirán solo por esta semana en el siguiente horario:

Horario de “Hermanos” el martes 11 de julio: a las 22:45 horas (hora de España)

a las 22:45 horas (hora de España) Horario de “Hermanos” el miércoles 12 de julio: a las 22:45 horas (hora de España)

¿CÓMO VER “HERMANOS” DE ANTENA 3 A TRAVÉS DE STREAMING?

No olvides que puedes disfrutar de la serie a través del servicio de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium. Accede desde este enlace.

Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios emitidos de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional del programa creado por Gül Abus Semerci.

