Como parte de los estrenos previos de octubre, considerado el “Mes de las brujas” por las fiestas de Halloween, Disney Plus ha anunciado el lanzamiento de contenido relacionado con lo paranormal y el terror, entre los que destacan “Werewolf By Night” y la segunda parte de “Hocus Pocus”.

La cinta, lanzada el pasado 29 de setiembre, sigue los hechos ocurridos en la película de 1993, la cual fue dirigida por Kenny Ortega y cuenta con el regreso de Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker como las alocadas brujas de Salem.

Si bien la película de Disney Plus no incluye el regreso de los tres niños protagonistas de la entrega original, eso no ha detenido a la producción para hacer referencias a la primera cinta, algunas más sencillas de detectar que otras.

LAS REFERENCIAS DE “HOCUS POCUS”

La cinta se desarrolla 29 años después de los sucesos ocurridos en Salem y que se observan en la primera entrega, y sigue a las hermanas Sanderson en su lucha por vengarse del pueblo que las atacó y expulsó.

En esta ocasión, el trío vuelve debido a un engaño que sufren las adolescentes Becca e Izzy, quienes siguiendo el consejo de Gilbert, el vendedor de la tienda de magia, traen de regreso a las brujas con un antiguo ritual.

Ahora, las brujas buscarán la inmortalidad utilizando la sangre de su enemigo, quien no es más que el descendiente directo del reverendo Traske, responsable de desterrarlas siglos atrás y es padre de la mejor amiga de las adolescentes

La escena inicial

Tanto la primera entrega como la segunda inician con una escena similar, que muestra una figura que vuela sobre el agua y la ciudad de Salem, para luego revelar que se encuentran en el siglo XVII.

La única diferencia es que mientras en la segunda parte el cuervo es la Madre Bruja, en la primera es Sarah Sanderson quien se eleva sobre el pueblo.

La escena inicial se repite en las dos entregas de "Hocus Pocus" (Foto: Disney)

El hechizo de transformación del gato negro

Cuando Winnie abre el libro de hechizos, el primer conjuro que ve es cómo transformar personas en gatos, algo que se menciona en la primera cinta con Thackery Binx, quien fue convertido en felino tras insultar a las brujas.

En su regreso, cuando Winnie, Sarah y Mary ven el gato negro de Gilbert y piensan que se trata de Binx, por lo que intentan destruirlo.

Las brujas hacen referencia a Thackery Binx, quien fue convertido en gato por las hermanas Sanderson (Foto: Netflix)

Las hermanas hechizan al pueblo

Uno de los momentos icónicos de ambas cintas es cuando las brujas hechizan al pueblo. En la primera entrega, las hermanas lanzan una maldición para que bailen hasta la muerte mientras cantan “I Put a Spell on You”.

Por otro lado, luego de cantar “One Way or Another” de Blondie, la gente es obligada a encontrar al alcalde Traske.

Las escobas modernas

Un chiste recurrente en las cintas de “Hocus Pocus” es el avance tecnológico que ha vivido el pueblo en 300 años, lo que se refleja en las escobas, las cuales varían en ambas entregas.

En la primera cinta, las brujas tomaron de un armario una escoba, un trapeador y una aspiradora para poder volar; mientras que en la segunda parte es una escoba convencional, un trapeador Swiffer y aspiradoras robot.

En su búsqueda por escobas para volar, las hermanas Sanderson eligen trapeadores y aspiradoras robot (Foto: Netflix)

Los matones le roban los dulces a GIlbert

“Hocus Pocus” de 1993 introduce a Jay y “Ice”, dos matones adolescentes que disfrutan robándole los dulces a los niños, e intentan hacer lo mismo a Dani, pero Max les da su bolsa para que se vayan.

En la segunda parte, Gilbert recuerda que vio a las brujas tras volver a casa triste, pues unos matones le robaron los dulces, haciendo referencia al duo adolescente.