En 1993, Disney sorprendió con “Hocus Pocus”, una comedia de terror basada en brujas y elementos naturales, la cual fue dirigida por Knney Ortega y que supuso un éxito gracias a sus curiosas escenas y efectos innovadores para la época.

Debido a esto, a puertas de octubre, mes de las brujas y las fiestas de Halloween, Disney Plus ha estrenado la segunda parte de la cinta, la cual cuenta con el regreso de Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker regresan como las protagonistas.

Sin embargo, pese a emocionar a los nostálgicos y obtener buenas reseñas en sus primeras horas de estreno, algunos suscriptores de la plataforma de streaming han criticado que la producción filmada en Providence, Rhode Island, no consideró a los niños de la cinta original.

Bette Midler, Kathy Najimy y Sarah Jessica Parker regresan para "Hocus Pocus 2" (Foto: Disney)

LOS NIÑOS DE “HOCUS POCUS 2″

Es importante destacar de que, a diferencia de algunos clásicos de Disney que tuvieron una segunda parte muchos años después del original, en el caso de “Hocus Pocus 2″, esta se desarrolla 29 años después.

En la nueva entrega, tres estudiantes de secundaria deben unirse para detener a las hermanas Sanderson, que han vuelto a la actual Salem, sitio en el que realizaron sus fechorías muchos años atrás.

No obstante, estos tres jóvenes no son Max, Dani y Allison, sino un nuevo trío, lo cual hizo preguntarse a los seguidores de la cinta original qué pasó con los niños de la primera parte.

En la cinta de 1993, la historia sigue a Max Dennison (Omri Katz), su hermana pequeña Dani (Thora Birch) y su interés amoroso Allison (Vinessa Shaw), pero en la segunda parte, ni siquiera se realiza una mención del grupo.

De acuerdo con la directora de la cinta, Anne Fletcher, la ausencia de los jóvenes se debe a las dificultades que representa integrarlos orgánicamente en la historia sin que esto se luzca como una obligación de mostrar un cameo.

Aun así, la única que estuvo cerca de repetir su papel fue Dani, pero la agenda recargada de Thora Birch, actriz que interpretaba a la pequeña niña y que apareció recientemente en “Tornado categoría 5″, hizo retroceder a la producción.

Sobre la posibilidad de un posible retorno en caso se realice una trilogía de “Hocus Pocus”, el portal ScreenRant destaca: “Parece que los personajes originales de Hocus Pocus ya no viven en Salem, de lo contrario, no hay razón por la que no hubieran reconocido a las tres hermanas Sanderson y ayudado a luchar contra ellas”.

En ese sentido, apunta el portal, traerlos para una tercera entrega sería poco orgánico, el motivo principal por el que ni siquiera fueron mencionados en la segunda parte.