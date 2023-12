¡La espera acabó! Durante el Comic Con Experience, se presentó el avance de la segunda temporada de ”House of the Dragon” (“La casa del Dragón”, en español), spin off de “Juego de Tronos”, donde la reina Alicent Hightower y la princesa Rhaenyra Targaryen son las protagonistas de este primer adelanto.

Ante ello, los fanáticos esperan que los nuevos episodios aborden el inicio de la guerra civil en el interior del clan Targaryen por el control de la Corona.

¿EN QUÉ CONSISTIRÁ LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LA CASA DEL DRAGÓN”?

La segunda temporada se enfocará en la parte más interesante de la novela. Se le conoce como la danza de los dragones al enfrentamiento bélico cuyo fin era tomar el control del Trono de Hierro. Rhaenyra Targaryen pretendía recuperarlo, mientras que su medio hermano Aegon Targaryen intentaba mantenerlo. Cada uno apoyado por diversas casas.

TRÁILER OFICIAL DE “HOUSE OF THE DRAGON”

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Durante un evento en Nueva York, Casey Bloys, CEO de contenido de HBO y Max, dio a conocer que la segunda temporada se estrenará en el verano del 2024.

Teaser oficial de la temporada 2 de La Casa del Dragón (Foto: House of Dragon / Instagram)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA CASA DEL DRAGÓN” TEMPORADA 2?

Aparentemente, la segunda entrega de “House of the Dragon” o “La casa del Dragón” en español constará de ocho capítulos, en lugar de 10 episodios, como la primera entrega.

¿DÓNDE VER LA CASA DEL DRAGÓN TEMPORADA 2?

Tanto Juego de tronos como “House of the Dragon” están disponibles al completo y en exclusiva en HBO Max