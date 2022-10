El capítulo 7 de “House of the Dragon” terminó con una gran revelación. Cuando todos pensaban que Rhaenyra y Daemon Targaryen habían mandado a matar a Laenor Velaryon para poder casarse, la serie dio a conocer que seguía vivo.

En lugar de morir a manos de Qarl Correy, como sucede en los libros de George R.R. Martin, el heredero de Marcaderiva se unió con su esposa para fingir su muerte. Dado que esto difiere de la obra original, no sabemos si el personaje regresará o si esta fue su despedida.

Sin embargo, algo que tendrá mucha relevancia será la unión entre los príncipes Targaryen. El episodio 8, titulado “El señor de las mareas”, tendrá otro salto de tiempo en donde nos mostrarán a los hijos de Alicent Hightower de adultos, al igual que los jóvenes Velaryon.

Lucerys Velaryon en el episodio 8 de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Como es la tradición desde que se emitía “Game of Thrones” por el canal de HBO, “House of the Dragon” se estrena todos los domingos. El episodio 8 se lanzará el 9 o 10 de octubre, dependiendo del país en el que se encuentren.

Horarios por países:

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 8 p.m. del 9 de octubre

8 p.m. del 9 de octubre Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9 p.m. del 9 de octubre

9 p.m. del 9 de octubre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m. del 9 de octubre

10 p.m. del 9 de octubre España: 3 a.m. del 10 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El octavo episodio de “House of the Dragon” se estrena este domingo 9 de octubre en la plataforma de streaming HBO Max.

Para ver los siete capítulos de la precuela que ya se estrenaron, puedes hacer clic en este enlace.

AVANCE EPISODIO 8 DE “HOUSE OF THE DRAGON”