Fabien Frankel es el actor británico que interpreta a Ser Criston Cole en “House of the Dragon”, la exitosa precuela de “Game of Thrones”. Él es un caballero que asciende para convertirse en un hacedor de reyes.

Cole es presentado en el primer capítulo de “House of the Dragon” como el encargado de la protección de la princesa Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock). Ella lo elige para sumarse a la Guardia Real, por su experiencia en batalla e ignorando que no procede de una familia noble.

En episodios posteriores de “House of the Dragon” vemos que se desarrolla una conexión entre los dos. Ser Criston Cole ha llamado la atención de los seguidores de la serie de HBO, es por ello que el actor Fabien Frankel ha contado detalles de su trabajo dentro de este proyecto.

Ser Criston Cole y la princesa Rhaenyra Targaryen en una escena de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿QUÉ LE PASÓ A FABIEN FRANKEL EN SU PRIMERA ESCENA EN “HOUSE OF THE DRAGON”?

En el podcast oficial de “Juego de Tronos: La Casa del Dragón”, Fabien Frankel reveló que estaba “muy nervioso” en el primer día de rodaje de la serie. Debido a esto, el actor britano vivió una experiencia que recuerda hasta el día de hoy.

El británico nació en Londres en 1994 no podía creer lo que estaba viviendo. El hecho de ser parte del elenco de “House of the Dragon” era una experiencia extraordinaria para él. “Pensaba han cometido un error, no es posible que yo esté aquí”, dijo.

Fabien Frankel se sintió intimidado de estar ahí y esto hizo que viviera un mal momento. El actor británico estaba tan nervioso que durante la grabación de su primera escena se olvidó de cómo actuar.

La serie se estrenó el 21 de agosto de 2022 y la primera temporada tiene diez episodios (Foto: HBO)

“Estábamos rodando una escena... las cámaras iban cogiendo planos de los distintos actores... hasta que la cámara finalmente se acercó a mí y juro por Dios que literalmente olvidé cómo actuar. ¡No pude hacerlo! No sabía qué hacer”, confesó.

Tras ese momento, Fabien Frankel recordó haber dicho: “Esto es todo, lo he jodido totalmente”. El joven intérprete consideró que arruinó un gran momento.

De hecho, la situación no pasó desapercibida. Cuando el director y showrunner de “House of the Dragon”, Miguel Sapochnik, se cruzó con Fabien Frankel le preguntó qué le había ocurrido.

“Fabien, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a tu cara?”, le dijo al actor británico quien consideró que los nervios le jugaron en contra: “simplemente la peor experiencia de mi vida, ni siquiera puedo decírtelo”.