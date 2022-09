Estamos cerca de llegar a la mitad de la primera temporada de “House of the Dragon” y, hasta el momento, la serie de HBO Max no ha decepcionado a la audiencia. Los episodios han tenido los elementos que los fanáticos de “Game of Thrones” más disfrutan.

ALERTA DE SPOILER. El episodio 4 de la precuela fue uno de los más apasionantes hasta ahora. Mostrando cómo Daemon sedujo a Rhaenyra y puso en duda su “virtud”.

Además, vimos la fuerte conexión que la princesa forma con su guardia personal, Sir Criston Cole.

Sin embargo, deberá casarse con Laenor Velaryon para cumplir su deber como heredera y despejar los cuestionamientos sobre su honor.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 5 DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El cuarto episodio de “House of the Dragon”, titulado “Iluminamos el Camino”, se estrena el domingo 18 de septiembre en la plataforma de streaming HBO Max.

Para ver los cuatro capítulos de la precuela que ya se estrenaron, puedes hacer click en este enlace.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Como es la tradición desde que se emitía “Game of Thrones” por el canal de HBO, “House of the Dragon” se estrena todos los domingos. El episodio 5 se lanzará el 18 o 19 de septiembre, dependiendo del país en el que se encuentren.

Horarios por países:

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 8 p.m. del 18 de septiembre

8 p.m. del 18 de septiembre Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 9 p.m. del 18 de septiembre

9 p.m. del 18 de septiembre Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 10 p.m. del 18 de septiembre

10 p.m. del 18 de septiembre España: 3 a.m. del 19 de septiembre

AVANCE EPISODIO 5 DE “HOUSE OF THE DRAGON”