Los seguidores de “House of the Dragon” tienen la teoría que entre Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower habían sentimientos románticos. Si bien al inicio eran cercanas, a medida que la serie de HBO avanzaba nos mostró cómo se fueron distanciando. De hecho, al final de la temporada 1 ellas se convirtieron en enemigas de guerra.

Si bien nunca se confirmó esta teoría en “House of the Dragon”, las creencias de la actriz Olivia Cooke sobre el pasado de Alicent y Rhaenyra indican que los dos personajes pueden haber tenido algún romance en el pasado.

Las escenas que se muestran en “House of the Dragon” no aclaran esto directamente, sino que presentan a la pareja como amigas cercanas de la infancia. Entonces, ¿su relación fue romántica? La escritora de la serie, Sara Hess, despejó las dudas a los fanáticos.

“House of the Dragon” muestra a Alicent y Rhaenyra como amigas cercanas de la infancia (Foto: HBO)

LA RELACIÓN ENTRE RHAENYRA Y ALICENT, ¿REALMENTE FUE ROMÁNTICA?

La escritora de “House of the Dragon”, Sara Hess, habló sobre la teoría de los fanáticos de que Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower tenían sentimientos románticos la una por la otra, esto a raíz de la sugerencia de la actriz Olivia Cooke.

En una entrevista con Variety, Sara Hess señaló que la actriz Olivia Cooke creía que los personajes habían tenido algún tipo de contacto romántico prohibido en el pasado, algo a lo que ella no se oponía a que fuera cierto.

De hecho, la escritora de “House of the Dragon” explicó que se suponía que había una pizca de romance en la relación de Rhaenyra y Alicent.

La joven Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock) y la joven Alicent Hightower (Emily Carey) en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

“Ya sea que lo vea de esa manera o simplemente como las amistades increíblemente apasionadas que las mujeres tienen entre sí a esa edad. Creo que entender ese elemento informa el resto de su relación... A pesar de que están separados por todos estos elementos sociales, sistémicos, presiones y acontecimientos, en el fondo, se conocían cuando eran niños, y se amaban y eso no desaparece”, declaró Sara Hess.

La escritora de “House of the Dragon” también se refirió a la creencia de la actriz de Alicent: “Olivia me ha dicho que cree, y este es su headcanon, que en algún momento se besaron o besaron o tuvieron algún tipo de interacción física que la madre de Alicent descubrió y prohibió. Y esa fue la historia principal de Olivia, ‘Oh, no puedo hacer eso. Eso no está bien.’ Y ese es el trasfondo para ella en su relación en el futuro. Estaría 100% de acuerdo con eso”.

“House of the Dragon” nunca confirmó si entre Rhaenyra y Alicent habían sentimientos románticos, solo mostró a los personajes como amigas cercanas de la infancia. Sin embargo, luego de que Viserys Targaryen se casó con Alicent, las dos se pelean entre sí de una manera que podría interpretarse como una ruptura amorosa, explicó Screenrant.