Cobie Smulders, recordada por interpretar Robin Scherbatsky en “ How I Met Your Mother ”, contó en 2015 que le diagnosticaron cáncer de ovarios cuando tenía 25 años. En ese momento filmaba la tercera temporada de la serie de CBS y mantener su enfermedad y su lucha fuera de los reflectores.

“Para mí en ese momento, solo quería lidiar con eso por mi cuenta y con mi familia”, dice ahora. “No estaba interesado en compartirlo con nadie. Realmente no beneficia al mundo hasta ahora, cuando puedo decir, ‘esto es por lo que pasé y lo sobreviví. Estas son las cosas que hice y estas son las cosas que aprendí y estas son las cosas que puedo mostrarte’. Antes, se sentía como algo con lo que quería lidiar conmigo mismo”, reveló a la revista Women’s Health.

La actriz que apareció en “Avengers: Age of Ultron”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame” y “Spider-Man: Far From Home”, tenía tumores en ambos ovarios y el cáncer se habían extendido a los ganglios linfáticos y los tejidos circundantes.

Debido a la ubicación de los tumores Cobie Smulders no podía someterse a quimioterapia ni a radiación, así que única opción fue una cirugía que podría acabar con su sueño de ser madre. “Creo que [la batalla contra el cáncer] fue complicada principalmente porque tenía un gran miedo de no poder tener hijos”, dijo a People en 2018.

“Siempre he sido muy maternal. Siempre he amado a los niños y siempre he querido uno propio, por lo que no tener eso como una opción, especialmente a una edad tan temprana, los niños no estaban en mi mente a los 25 años, pero todavía los quería algún día; fue muy difícil y fue algo realmente deprimente pasar”, contó la actriz de series como “A Series of Unfortunate Events”, “Friends from College” y “Stumptown”.

A diferencia de su personaje en "How I Met Your Mother" Cobie Smulders si quería ser madre (Foto: CBS)

LA BATALLA DE COBIE SMULDERS CONTRA EL CÁNCER

Durante dos años, Cobie Smulders se sometió a varias cirugías, cambió su estilo de vida, su dieta y todo lo necesario para eliminar el cáncer en su organismo. Después de ese difícil proceso, solo un tercio de un ovario se salvó, lo cual hizo que quedar embarazada fuera casi imposible.

Sin embargo, en 2009, concibió a su primera hija, con el comediante Taran Killam, con quien se casó en 2012. Por eso, la actriz canadiense grabó embarazada la cuarta temporada de “ How I Met Your Mother ”. Algunos años después tuvo a su segunda hija Janita.

En 2019, durante un panel de la Asociación de Críticos de Televisión, Smulders contó como el cáncer cambio su vida. “Vamos a ser realistas ahora mismo. Me encanta... hagamos esto. Creo que pasar por [el cáncer] me ha convertido en una mejor persona, una mejor madre, sin duda capaz de aprovechar las cosas en términos de creación de personajes, pero creo que el regalo general, si el cáncer te puede dar un regalo, es estar agradecido por estar aquí”.

“Soy una sobreviviente y estoy agradecida por eso. Diré que me ha traído a este lugar de más fortalezas”, agregó la actriz.

También dijo a People: “No estoy saludable todo el tiempo, nadie lo está, pero es bueno estar en este mundo de conversación porque me vuelve a involucrar con mis hábitos saludables porque no puedes alcanzarlos si no los practicas. Me cuido bien, y ahora que soy madre, realmente tengo que hacerlo”.