How I Met Your Mother se posicionó como una de las series más vista desde su estreno en 2005 y su fin en el 2014. La historia original de Carter Bays y Craig Thomas inicia con Ted Mosby (Josh Radnor) que decide contarle a sus hijos como conoció a su madre y narra un sin fin de recuerdos del pasado.

El ingrediente que mantuvo cautivo a los seguidores de la serie fue que la identidad de la “madre” era todo un misterio y recién al final de la temporada ocho se presentó a este personaje llamado ‘Tracy McConnell’.

Cristin Miliot fue la actriz que se puso en los zapatos de la “madre” y se convirtió en parte del elenco principal de la serie, pero lamentablemente la novena entrega era la última y sin duda, esto ocasionó la molestia de los fanáticos que consideran que fue muy decepcionante el final que tuvo la sitcom.

¿POR QUÉ LA TEMPORADA NUEVE FUE LA ÚLTIMA DE HOW I MET YOUR MOTHER?

Al final de la octava temporada ‘Ted’ conoce a ‘Tracy’ y todos los fanáticos esperaban con ansias los nuevos capítulos para saber que sucedió con la pareja, así que gracias a esa gran popularidad de la serie es que CBS decidió dar luz verde a una novena entrega.

Luego fuimos testigos de una desastrosa ultima temporada, ya que los capítulos no estuvieron a la altura de las ocho entregas anteriores, sin embargo, se termino de contar la historia del protagonista.

‘Ted’ y ‘Tracy’ se casan y tienen a sus hijos, pero finalmente, el personaje interpretado por Cristin Miliot murió y esto le dio paso para que ‘ Ted’ busque realmente al amor de su vida que era ‘Robin’ y ellos se quedan juntos.

10 cosas de la relación entre Ted y Robin de "How I Met Your Mother" (Foto: CBS)

Este final causó mucha indignación entre los fans, así que todos pensaban que CBS había decidido cancelar el show, sin embargo, la verdad es otra, ya que los protagonistas de la sitcom decidieron no seguir en el proyecto.

Antes de que se renovara How I Met Your Mother para la temporada 9, el elenco principal ya se encontraban negociando los nuevos proyectos en los que se embarcarían, así que la cadena tuvo que renegociar con el elenco, lo que no salió bien.

Algunos miembros del elenco ya se habían centrado en las películas, incluidos Cobie Smulders y Jason Segel , el último de los cuales se convirtió en el último en firmar para la novena y última temporada. Hubiera sido extraño que Segel se ausentara para la entrega final, pero afortunadamente, todos llegaron a un acuerdo para el último.

"How I Met Your Mother": cada spin-off de la serie de la CBS que quedó en el olvido (Foto: CBS)

VIDEO RECOMENDADO

"How I met your mother": los 10 mejores episodios de “Cómo conocí a tu madre” según IMDb