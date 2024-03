¡Son días tristes para la televisión! Humberto Espinosa Magaña, reconocido actor tras aparecer en “Odisea Burbujas”, dejó de existir durante la madrugada del 16 de marzo a los 94 años de edad. Como era de esperarse, las redes sociales se hicieron sentir en este día tan trágico para el plano actoral de México y enviaron las condolencias correspondientes a sus amigos y familiares. Pero, ¿de qué murió el nonagenario intérprete de El Ecoloco?

Siguen los días luctuosos en la industria del entretenimiento. Humberto Espinosa Magaña, uno de los actores más longevos y reconocidos de la televisión mexicana, dejó de existir el pasado sábado 16 de marzo.

El actor dejó de existir a los 94 años (Foto: @SoyDramaCat / Instagram)

La información fue brindada por Radio Fórmula, quien notificó que fuentes cercanas dieron cuenta de la triste noticia que ha dejado enlutecido a la televisión azteca.

HUMBERTO ESPINOSA MAGAÑA: ¿DE QUÉ MURIÓ EL ECOLOCO A SUS 94 AÑOS?

A la fecha, siendo domingo 17 de marzo, la información sobre su muerte aún no ha sido detallada. No obstante, debido a que Espinosa Magaña tenía 94 años, no se descarta que haya sido por muerte natural.

Tan pronto como los familiares o representantes de Humberto Espinosa Magaña proporcionen más información al respecto, esta nota será actualizada en consecuencia.

Las causas de su deceso aún no han sido esclarecidas (Foto: @SoyDramaCat / Instagram)

Después del fallecimiento de El Ecoloco, se aguarda el pronunciamiento de Televisa y la posibilidad de algún homenaje en memoria de esta destacada figura de los programas infantiles.

QUERIDO POR CASI TODOS: ¿QUIÉN ERA HUMBERTO ESPINOSA MAGAÑA?

El actor saltó a la fama durante la década de los 80 cuando empezó a interpretar al personaje de El Ecoloco, un villano caracterizado por un enorme túnica negra, sombrero rojo, cabello largo y cara sucia.

Tal papel consistía en alabar a la contaminación. Su rol era inducir a las generaciones y niños de ese entonces a contribuir con la limpieza del medio ambiente y el reciclaje.

Su legado en la industria de la televisión seguirá presente (Foto: Uno TV)

Se le recuerda por frases como “Mugre, Basura y Smog”, y solía alentar a los niños a no ser higiénicos o a arrojar desperdicios. En contraste, otros personajes de Odisea Burbujas promovían buenos actos cívicos, el respeto al planeta y el cuidado personal.

SOBRE EL AUTOR Jesús Fernández Cabero Periodista. Egresado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Más de 2 años de experiencia en periodismo y redacción en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.