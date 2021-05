Tras el éxito arrasador de ‘Love Alarm’ y ‘Navillera’, Song Kang volverá a sorprender a sus más acérrimos seguidores con la nueva serie ‘I know but’ que protagonizará al lado de Han So Hee. Los actores coreanos ya han comenzado con las promociones del nuevo dorama de la cadena de televisión JTBC y que pronto aterrizará a la plataforma de Netflix.

Hace unos días se hizo el anuncio oficial sobre el inicio de las grabaciones de la nueva serie romántica y como sorpresa para los seguidores, los protagonistas se juntaron para realizar una pequeña lectura del guion. Esto sin duda ha generado muchas expectativa entre los fans de Song Kang y Han So-Hee, que no esperan por verlos juntos en esta nueva aventura.

Song Kang y Han So Hee ya se encuentra grabando la nueva serie de JTBC)

¿DE QUÉ SE TRATA I KNOW BUT?

I Know But es un K-Drama basado en el popular webtoon del mismo nombre que gira en torno a Park Jae-Eon ( Song Kang ) es un estudiante universitario con especialización en arte. A todo el mundo le parece agradable y suele ser alegre. Sin embargo, es realmente indiferente a los demás y no quiere tener una relación romántica.

Yoo Na-Bi (Han So-Hee) es un estudiante de arte en la misma universidad que Park Jae-Eon. En su pasado, ella rompió con su primer amor debido a que le fue infiel, así que después de eso, decidió dejarse llevar por el amor. Luego conoce a Park Jae-Eon y desarrolla sentimientos por él.

GUION DE I NOW BUT

“Hay un hombre y una mujer que tienen 22 años, ya no son menores de edad pero todavía no son adultos. Todo parece posible, pero nada sale según lo planeado. Hay una constante vacilación entre las muchas encrucijadas que aparecen.”

“Además de todo esto, un amor repentino que aparece como un rayo de la nada puede ser maravilloso y miserable. Estas dos personas que tuvieron un fatídico encuentro se enamoran como el sueño de una noche de verano y entablan una ambigua amistad.”

“Tal vez se pregunten cómo se desarrollará la relación inestable entre estos dos, o se sentirán avergonzados por lo identificable que es, porque todos sabemos cómo es una relación realista y el verdadero rostro del amor.”

“Ah, pero esto no quiere decir que no debamos creer en el amor. El amor no es dolor porque algún día terminará, sino porque siempre hay un nuevo comienzo detrás del dolor. Lo sé, pero aún así…”

ACTORES Y PERSONAJES DE I KNOW BUT

Song Kang es Park Jae-Eon

Han So-Hee es Yoo Na-Bi

Chae Jong-Hyeop es Yang Do-Hyeok

Han Eu-Ddeum es Min-Young

Kim Min-Gwi es Nam Kyu-Hyun

Lee Yeol-Eum es Yoon Seol-A

CUÁNDO SE ESTRENARÁ I KNOW BUT

I Know But se estrenará el próximo junio y los capítulos se verán los viernes y sábados a través de las pantallas de JTBC. También se espera que se estrene en Netflix para que todos los fans de Latinoamérica disfruten de la nueva serie de Song Kang y Han So-Hee.