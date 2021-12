İbrahim Çelikkol y Mihre Mutlu eran consideradas una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento en Turquía (aunque ella es arquitecta) desde que se casaron el 25 de mayo de 2017. Su amor se materializó con el nacimiento de su hijo Ali, en 2019; pero unos años después, el final parece estar cerca. Y es que el actor que interpretó a Hakan Gümüşoğlu en “Tierra amarga” se divorciará de la persona con la que pasó cuatro años de su vida.

El actor y la arquitecta tomaron la decisión de separar sus vidas y continuar caminos separados después de muchos intentos por tratar de salvar el matrimonio por el bien de ellos y de su hijo. La única forma de concretar esto fue mediante el divorcio debido a los desacuerdos que tenían.

SEPARADOS DESDE JUNIO DE 2021

En junio de 2021, la prensa especializada de Turquía daba cuenta de que el matrimonio de İbrahim Çelikkol y Mihre Mutlu no pasaba por un bueno momento y, debido a ello, la pareja había decidido separarse, para luego comenzar con el divorcio. En su momento, ninguno de los dos salió a desmentir o confirmar la información; sin embargo, Mihre Mutlu decidió borrar las fotos que salía con el actor de sus redes sociales.

İbrahim Çelikkol y Mihre Mutlu juntos en una sesión de fotos (Foto: İbrahim Çelikkol/Instagram)

Tiempo después, İbrahim y Mihre seguían sin anunciar su separación, hasta que los amigos más cercanos de la pareja confirmaron que estaban en proceso de divorcio; no solo eso, informaron que la pareja está separada y que se han quitado el anillo de bodas que se entregaron en el altar. Poniendo fin así a los rumores.

Esto, por supuesto, ha sorprendido a sus miles de fanáticos y seguidores del actor, así como a su propia familia; sobre todo, por el hijo que tienen juntos, producto de su relación sentimental de cuatro años.

Por otro lado, Mihre Mutlu es, por el momento, la única que ha salido a hablar sobre su separación con İbrahim Çelikkol. La arquitecta comentó que, en efecto, no está más con el actor pero que todavía no han tomado una decisión. “Sí, estamos en esa etapa, pero aún no hay una situación oficial”, señaló Mutlu, según recoge Takvim.

Vale decir que tanto Mihre Mutlu como İbrahim Çelikkol no han perdido contacto entre ellos, pues mantienen una relación de padres. Por ello, ambos siguen siendo amigos en Instagram.

EL APOYO DE MIHRE MUTLU A IBRAHIM CELIKKOL

En su momento el actor İbrahim Çelikkol habló sobre el gran apoyo que en todo momento le brindó su entonces esposa Mihre Mutlu. “Mi esposa es mi mayor apoyo. De hecho, a veces ella piensa en mí más que yo. Su apoyo me da fuerza. Ser una familia es algo así, para nosotros”, sostuvo en una entrevista con Hurriyet.

İbrahim Çelikkol y Mihre Mutlu junto a su hijo Ali, en una sesión de fotos (Foto: İbrahim Çelikkol/Instagram)