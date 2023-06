¿Quiénes son los actores y personajes de “Indiana Jones y el dial del destino”? La quinta película de la famosa saga de aventuras llega a los cines este 2023, con el increíble Harrison Ford nuevamente como protagonista y un talentoso grupo de estrellas que lo acompañan en el elenco. En las siguientes líneas, Mag te presenta la guía del reparto (cast guide) de la cinta. ¡Descubre quién es quién en el nuevo film de “Indy”!

Vale precisar que el largometraje se titula “Indiana Jones and the Dial of Destiny” en su idioma original y tiene una duración de 154 minutos. Además, ha sido escrito por Jez Butterworth, John-Henry Butterworth y James Mangold, quien también cumple el rol de director de la cinta.

De acuerdo con la sinopsis oficial de la producción, “Indiana Jones 5″ se centra en otra aventura del popular arqueólogo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Así, los personajes de Mads Mikkelsen y Phoebe Waller-Bridge tienen una función crucial en el relato.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “INDIANA JONES Y EL DIAL DEL DESTINO”?

1. Harrison Ford como Indiana Jones

La trama se desarrolla en 1969, por lo que Indiana Jones vive en el contexto de la carrera espacial. En ese sentido, está particularmente inquieto por el hecho de que el gobierno de Estados Unidos reclutó a antiguos enemigos para ayudar a vencer a la Unión Soviética.

El actor que lo interpreta es la leyenda Harrison Ford, famoso también por su rol como Han Solo en “Star Wars”, “Blade Runner” y otra decenas de proyectos cinematográficos.

Harrison Ford regresa como Indiana Jones en “El dial del destino” (Foto: Walt Disney Studios)

2. Phoebe Waller-Bridge como Helena

Helena Shaw es la ahijada de Indiana Jones, con quien tiene mucho en común. No obstante, a diferencia de su padrino, la joven está más interesada en obtener ganancias por los artefactos antiguos que encuentra.

La estrella Phoebe Waller-Bridge se pone en la piel de este personaje. Además de actriz, ella es la mente maestra detrás de obras como “Crashing”, “Fleabag” y “Killing Eve”.

Phoebe Waller-Bridge como Helena en la película “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (Foto: Walt Disney Pictures)

3. Mads Mikkelsen como Voller

El talentoso Mads Mikkelsen se suma a la franquicia como Voller. Él es un científico nazi que está desesperado por encontrar el dial del destino, ya que está convencido de que el artefacto posee poderes mágicos. De esta forma, podría ayudar a su ejército a ganar la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, es cine.

Mads Mikkelsen como Voller en la película “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (Foto: Walt Disney Pictures)

4. Antonio Banderas como Renaldo

Antonio Banderas es reconocido por su trabajo en “La máscara del Zorro”, “La balada del pistolero” y por ser la voz del icónico Gato con Botas en la saga “Shrek”. Esta vez, se pone en la piel de Renaldo. Él es un experto buceador que ayuda a Indiana Jones en su aventura.

Antonio Banderas como Renaldo en la película “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (Foto: Walt Disney Pictures)

5. John Rhys-Davies como Sallah Faisel el-Kahir

John Rhys-Davies es otro viejo conocido de la franquicia, pues le da vida a Sallah Faisel el-Kahir. El excavador egipcio al que le encanta cantar fue uno de los aliados de “Indy” en “Raiders of the Lost Ark”, “Indiana Jones and the Last Crusade” y ahora también en este proyecto.

John Rhys-Davies como Sallah Faisel el-Kahir en la película “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (Foto: Walt Disney Pictures)

6. Toby Jones como Basil

Basil Shaw es profesor de arqueología en Oxford y padre de Helena. Es muy amigo de nuestro protagonista, a quien conoce desde hace muchos años. El actor que lo interpreta es el extraordinario Toby Jones, una de las figuras más representativas del teatro británico.

Harrison Ford como Indiana Jones y Toby Jones como Basil en la película “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (Foto: Walt Disney Pictures)

7. Ethann Isidore como Teddy Kumar

Teddy es un ladrón de poca monta que trabaja con Helena Shaw. Previamente, el actor Ethan Isidore fue parte del elenco de las producciones “Sam” y “Mortel”.

Harrison Ford como Indiana Jones y Ethann Isidore como Teddy Kumar en la película “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (Foto: Walt Disney Pictures)

8. Karen Allen como Marion Ravenwood

Marion Ravenwood regresa a la franquicia, nuevamente interpretada por Karen Allen. Ella también ha participado en los proyectos “Colegio de animales”, “Starman, el hombre de las estrellas” y “The Sandlot”.

Karen Allen como Marion Ravenwood en la película “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (Foto: Walt Disney Pictures)

Otros actores y personajes de “Indiana Jones and the Dial of Destiny”:

9. Thomas Kretschmann como el coronel Weber

10. Boyd Holbrook como Klaber

11. Shaunette Renée Wilson como Mason, un agente del gobierno

12. Olivier Richters como Hauke

13. Sam Sharma como Bidder

¿CÓMO VER “INDIANA JONES Y EL DIAL DEL DESTINO”?

“Indiana Jones 5″ es uno de los grandes estrenos del 2023, por lo que podrás verla en el cine. Estas son las fechas de lanzamiento que debes tener en cuenta:

En España , llega el miércoles 28 de junio del 2023.

, llega el miércoles 28 de junio del 2023. En Latinoamérica , llega el jueves 29 de junio del 2023.

, llega el jueves 29 de junio del 2023. En Estados Unidos, llega el viernes 30 de junio del 2023.

