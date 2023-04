¡Al Pacino pudo ser parte del universo “Star Wars”! Para sorpresa de muchos fans del actor y de la franquicia de George Lucas, el artista que le dio vida a Michael Corleone en “El Padrino” hizo una sorprendente confesión: se negó a interpretar a uno de los personajes claves de “La guerra de las galaxias”.

Este rol no era otro que el de Han Solo, el papel protagónico que Harrison Ford sí aceptó. Y, por supuesto, hoy es inevitable asociar a este histrión con el famoso contrabandista de la Alianza Rebelde.

Pero, ¿se imaginan cómo habría sido la versión de Han Solo según Pacino? Pues, la revelación del ganador del Óscar, el BAFTA, el Globo de Oro, el Emmy y el Tony ha hecho que más de uno se entusiasme con esa posibilidad. Por ello, en las siguientes líneas, te contamos todo lo que dijo la estrella de Hollywood.

¿POR QUÉ AL PACINO RECHAZÓ EL PAPEL DE HAN SOLO EN “STAR WARS”?

El pasado 19 de abril, Al Pacino ofreció una charla en el centro cultural The 92nd Street Y, New York. Allí, de acuerdo con Variety, habló abiertamente sobre la ocasión en la que rechazó ser Han Solo en la ficción.

Vale precisar que eran los años 70′s y George Lucas buscaba a alguien popular para el papel. Y, en ese momento, Pacino ya había trabajado en las dos primeras películas de “The Godfather” y en obras como “Serpico”.

“Bueno, rechacé ‘Star Wars’. Cuando empecé, era el chico nuevo del barrio, ya sabes lo que pasa cuando te haces famoso. Es como, ‘Dáselo a Al’. Me daban a la Reina Isabel para interpretar”, inició su explicación.

No obstante, pese a que esta habría sido la oportunidad soñada para otro artista, el intérprete afirmó que no había entendido el libreto. Por ello, no siguió adelante con la producción.

“Me dieron un guion llamado ‘Star Wars’... Me ofrecieron tanto dinero. No lo entiendo. Lo leí... Así que dije que no podía hacerlo. Le di una carrera a Harrison Ford”, manifestó.

Al Pacino rechazó el papel de Han Solo en "Star Wars" (Foto: Tolga Akmen / AFP)

¿CÓMO CONSIGUIÓ HARRISON FORD EL PAPEL DE HAN SOLO EN “STAR WARS”?

Evidentemente, tener a Al Pacino en la primera película de la saga habría sido emocionante. Sin embargo, frente a la negativa de este y otros intérpretes (como Kurt Russell, Nick Nolte, Christopher Walken y Richard Dreyfuss), George Lucas apostó por alguien que no era tan famoso, pero que parecía ideal para el personaje.

Este era Harrison Ford. Él había trabajado con el director en la cinta “American Graffiti” y, aunque tenía talento, la poca remuneración en su carrera como actor lo obligaba a laborar como carpintero.

Más tarde, fue a las oficinas donde se realizaba el casting de “La guerra de las galaxias” para construir una puerta. Al reconocerlo, el cineasta le pidió ayuda en las pruebas. En ese momento, Ford solo debía leer las frases de Han Solo, pero fue cuando Lucas se dio cuenta de que había encontrado a su protagonista.

Con sueldo de 650 mil dólares, Harrison por fin pudo dedicarse exclusivamente a la actuación. Así, se convirtió en una de las figuras más representativas del séptimo arte, regalándonos una historia de superación en el camino.