Harrison Ford regresa como Indiana Jones y vuelve a enfrentar a nazis que buscan un extraño artefacto quince años después de la anterior entrega de la franquicia. “Indiana Jones y el dial del destino” (“Indiana Jones and the Dial of Destiny” en su idioma original) cuenta con la dirección de James Mangold, tras la renuncia de Steven Spielberg quien es productor ejecutivo junto a George Lucas.

La película que tiene a Mangold, Jez Butterworth y John-Henry Butterworth como guionistas cuenta con un elenco conformado por Ford, John Rhys-Davies, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters y Ethann Isidore.

“Indiana Jones y el dial del destino” se estrenará en los Estados Unidos el 30 de junio de 2023, pero llegará a algunos países de América Latina un día antes. Por lo tanto, los fans desean saber si tiene al menos una escena post-créditos.

Harrison Ford como Indiana Jones y Ethann Isidore como Teddy Kumar en la película “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (Foto: Walt Disney Pictures)

“INDIANA JONES Y EL DIAL DEL DESTINO”, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITO?

La respuesta corta es no. Durante el estrenó la película en el Festival de Cine de Cannes de 2023 se confirmó que la cinta no cuenta con escenas post-créditos. El corte de la película no ha cambiado en las proyecciones de prensa y posteriores, así que no tiene secuencias adicionales.

Por lo tanto, los espectadores que prefieran abandonar la sala de cine tras los 154 minutos que dura la cinta de aventuras podrán hacerlo sin temor a perderse alguna pista o detalle relevante sobre el futuro de la franquicia.

¿Qué significa que “Indiana Jones y el dial del destino” no tenga escenas post-créditos? Aunque algunos fanáticos están decepcionados, es importante considerar que se trata de la despedida de Indiana Jones de Harrison Ford. No obstante, no significa que la franquicia no pueda continuar.

Phoebe Waller-Bridge como Helena en la película “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (Foto: Walt Disney Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “INDIANA JONES Y EL DIAL DEL DESTINO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial, “Indiana Jones y el dial del destino” se ambienta en 1969 y sigue al famoso arqueólogo y aventurero estadounidense Indiana Jones, quien vive en el contexto de la carrera espacial.

Mientras el gobierno de los Estados Unidos reclutó a antiguos enemigos para ayudar a vencer a la Unión Soviética en la competencia para llegar al espacio, el protagonista emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Esta vez lo acompaña su ahijada, Helena.