¿Qué pasó en “Infiel”? La telenovela turca “Sadakatsiz” emitió su capítulo 43 en España por la señal de Antena 3 con las actuaciones estelares de Cansu Dere, Caner Cindoruk y Melis Sezen, en los papeles de Asya, Volkan y Derin, respectivamente, el triángulo amoroso protagonista de esta historia.

Previamente en “Infiel”, Leyla buscó a Asya y la culpó de haber destruido su matrimonio. La discusión fue a más y Leyla golpeó a la doctora contra un árbol. Derin llega segundos después y ve a las dos mujeres en el piso inconscientes sin entender qué ha ocurrido.

Aras se presenta en casa de Volkan y le pone en su sitio al enterarse que él y Leyla han estado conspirando a sus espaldas para hacerle daño tanto a él como a Asya. ¿Qué más pasó en el episodio de “Infiel” emitido el domingo 26 de junio por Antena 3? A continuación, te contamos todos los detalles.

“Infiel” es protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk (Foto: Med Yapim)

5 MOMENTOS CLAVES QUE OCURRIERON EN LA TELENOVELA “INFIEL”

1. Derin detenida por la agresión a Leyla

La policía llegó al lugar en el que estaban inconscientes Asya y Leyla. Lo primero que vieron fue a Derin sosteniendo el tronco con el que golpearon a la segunda y decidieron detenerla. La joven se resistió alegando que era inocente.

Ya en comisaría, Asya, que había recuperado el conocimiento, testificó a favor de Derin: “Cuando abrí los ojos, la vi con el tronco en la mano, pero no puedo asegurar que fuera ella quien pegó a Leyla”. Mientras que esta última se recompuso en el hospital de la pérdida de sangre y el traumatismo, pero no recordaba quien le atacó.

Derin detenida por la agresión a Leyla (Foto: Medyapim)

2. Nil confiesa a Selçuk que fue ella quien golpeó a Leyla

Nil se citó con Selçuk y le confesó que fue ella quien golpeó a Leyla. “Si no lo hubiera hecho, habría matado a Asya”, dijo la joven llorando. Después fue a la comisaría y se entregó. Tras revelarse quien fue la verdadera agresora, Derin quedó en libertad y luego fue hasta casa de Volkan para recoger a Zeynep.

Luego, Selçuk le rogó a Aras que intercediera por Nil ante Leyla y este aceptó. El empresario visitó a su exesposa en el hospital y le exigió que retirase la demanda en contra de la pelirroja. Leyla accedió a cambio de que Asya dejase a un lado su idea de denunciarla por agresión. El trato se firmó y Nil salió de prisión.

Nil confiesa a Selçuk que fue ella quien golpeó a Leyla (Foto: Medyapim)

3. Aras descubre que Haluk le salvó del incendio en el que murieron sus padres

La policía llama a Aras para que vaya a declarar tras la agresión a Leyla. Allí coincide con Haluk y Gönül y un policía que dice que le conoce. El hombre le dice que le conoció cuando Haluk le salvó del fuego en el que falleció su familia, dando por hecho que el joven ya lo sabía.

Lo cierto es que Aras, que era tan solo un niño, nunca supo quién le rescató por lo que se queda muy sorprendido al descubrir el secreto.

Aras descubre que Haluk le salvó del incendio en el que murieron sus padres (Foto: Medyapim)

4. Asya acepta casarse con Aras

Asya se reúne con Ali y le dice que, aunque le devolvió el anillo, espera que algún día le gustaría casarse con él.

Entonces Aras le devuelve el anillo de compromiso a Asya:” Cada vez que vea este anillo en tu dedo seguiré creyendo en nuestro amor” y ambos se funden en un apasionado beso.

Asya acepta casarse con Aras (Foto: Medyapim)

5. Ali se va de casa dejando a Asya destrozada

Asya conversa con su hijo Ali y le pide que trate de aceptar su relación con Aras. El joven se queda sin palabras y llorar mientras escucha a su madre decir que ha vuelto a empezar de cero su romance con Aras.

Sin embargo, Ali decide irse de su casa al día siguiente y le deja a Asya una nota: “Dado que ya has elegido, no me verás más. “Espero que merezca la pena haber renunciado a tu propio hijo”. Mientras la doctora se queda muy preocupada por el paradero de su hijo, Volkan está viendo toda la escena desde su móvil.

Ali se va de casa dejando a Asya destrozada (Foto: Medyapim)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “INFIEL”?

La telenovela protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk se emite en España por la señal de Antena 3. Todos los domingos emite una nueva entrega en el horario de las 22:00 (hora local).