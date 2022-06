Cansu Dere asistió al lanzamiento de Disney Plus en Turquía, evento que reunió a reconocidos actores y actrices de dicho país. La intérprete de 41 años no solo deslumbró con su belleza, también ha dado de qué hablar por sus revelaciones sobre su vida amorosa y sus futuros proyectos profesionales tras el final de la serie que protagonizó “Infiel”.

La presencia de Cansu Dere en el evento del lanzamiento de la famosa plataforma de streaming no pasó desapercibida. La bella actriz turca cautivó a todos al lucir un elegante vestido blanco que hizo realzar su belleza y atlética figura.

Cansu Dere, considerada una de las actrices más reconocidas de Turquía, también sorprendió al responder preguntas de la prensa sobre su futuro profesional y sobre su situación sentimental actual. ¿Qué dijo la protagonista de “Sadakatsiz”? Aquí todos los detalles.

Cansu Dere asistió al lanzamiento de Disney Plus en Turquía (Foto: Disney Plus Turquía)

¿CANSU DERE GRABARÁ ALGÚN PROYECTO PARA DISNEY PLUS TURQUÍA?

Durante el evento de lanzamiento de Disney Plus en Turquía, Cansu Dere habló sobre sus próximos proyectos en la actuación. Además, dijo que el ingreso de la plataforma a su país es una buena noticia tanto para el público como para los actores.

“Disney Plus será agradable. Yo también estoy feliz como público, la alternativa va en aumento. Como actriz, también estoy feliz. Habrá una gran variedad de escenarios en los que podremos jugar”, declaró a la prensa.

Cansu Dere también aclaró si hará una serie en la plataforma digital después de la serie “Infiel”. Tras la emisión del último episodio del drama, donde compartió roles protagónicos con Caner Cindoruk, la intérprete ha estado tomándose un tiempo de vacaciones.

“Soy una de las actrices cuyo proyecto no se conoce. Grabamos nuestros comerciales para la plataforma. Tengo un poco más para mi nuevo proyecto. Francamente, quiero descansar”, afirmó.

¿CANSU DERE TIENE PAREJA EN LA ACTUALIDAD?

Cansu Dere también habló sobre su vida amorosa según recoge el portal turco “Ensonhaber”. La actriz de 41 años se sinceró con la prensa de su país al ser consultada sobre su situación actual en el plano amoroso y afirmó que se encuentra soltera.

“No hay nadie en mi vida. Si lo hubiera, aprenderías antes que nadie. Estas cosas no son fáciles. No es bueno continuar o comenzar una relación para no estar solo”, reveló durante el evento.