El pasado domingo 11 de septiembre, Antena 3 estrenó un nuevo capítulo de la telenovela turca “Infiel”. De esta manera, los espectadores en España pudieron disfrutar de nuevas revelaciones de la historia protagonizada por la actriz Cansu Dere y que se titula “Sadakatsiz” en su país natal.

Estrenada originalmente en 2020, esta producción de Turquía ha traído más de una sorpresa con este episodio. En ese sentido, pudimos ser testigos de cuáles fueron las consecuencias del nuevo plan de Asya, que involucraba conquistar a Volkan y volver a ganarse su confianza.

¿Quieres saber qué sucedió en esta entrega de la ficción otomana? A continuación, conoce las 5 cosas más importantes que pasaron el domingo 11 de septiembre en la telenovela turca “Infiel”, durante el capítulo 54 emitido a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN “INFIEL” EL DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE?

1. Ali ve a sus padres dándose un beso

Asya retoma su plan de venganza contra Volkan y lo convence de estar interesada en él. Así, el hombre se lanza a besarla. Sin embargo, ninguno de los dos esperaba que su hijo Ali sea el testigo de la situación.

De esta manera, el joven impide que Derin vea esta escena y, tras esto, ingresa muy molesto a su vivienda. Para el muchacho, es sorprendente que sus padres vuelvan a estar juntos cuando él creía que su relación no era buena.

Ali ve a sus padres dándose un beso (Foto: Medyapım)

2. La decisión de Volkan

Luego de su acercamiento con Asya, Volkan cree que es posible retomar su relación con ella. Sin embargo, no piensa separarse de Derin, por el momento, debido a su posición económica y el respeto que tiene ahora en su trabajo.

Su amiga Derya, quien sabe cuáles son las verdaderas intenciones de su ex, le dice que no se ilusione. Volkan, entonces, revela que ya ha tomado una decisión: se divorciará de Derin, pero antes asegurará su bienestar económico.

La decisión de Volkan (Foto: Medyapım)

3. Asya le pide a Volkan que se divorcie

Asya y Volkan han vuelto a encontrarse y el hombre le asegura que se separará muy pronto. No obstante, la doctora no se muestra conforme con su situación actual: “No voy a ser la amante de mi ex”.

Entonces, él le revela que ha iniciado el proceso de adquirir propiedades con el objetivo de quedarse con el dinero de su pareja. De esta manera, al saber que Gönül empieza a sospechar de estos movimientos, Asya le sugiere dejar los bienes a nombre de Ali.

Asya le pide a Volkan que se divorcie (Foto: Medyapım)

4. Selçuk se disculpa con Nil

Nil y Selçuk, por su parte, atraviesan algunos problemas en su matrimonio. Luego de que ella confesara que se sentía muy incómoda por su posición al saber que su pareja tendrá un hijo con Ceren, el muchacho se puso muy violento.

Entonces, la joven decide que esto es algo que no tolerará más y le dice que nada se resolverá si él no se pone en su lugar y aprende a gestionar su ira. Tras esto, él se disculpa por no ser el hombre que ella necesita: “Te pido que me perdones”.

Selçuk se disculpa con Nil (Foto: Medyapım)

5. Derin se entera de la traición de Volkan

Finalmente, Ali enfrenta a su madre luego de darse cuenta de que el robo que supuestamente había sufrido, era una mentira para atraer a Volkan. Así, le dice que sabe que es un engaño y confiesa que los vio besándose.

Totalmente sorprendida, Asya se queda sin palabras. Esta situación es parecida a la de Derin, quien escucha toda la conversación y se entera, sin querer, de la traición de su esposo. ¿Qué pasará tras esto? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

Derin se entera de la traición de Volkan (Foto: Medyapım)

¿CÓMO VER “INFIEL” EN ESPAÑA?

Actualmente, la telenovela turca “Infiel” se emite en España a través de la señal de Antena 3. Los capítulos se estrenan los domingos y en el horario de las 22:10 horas.

La exitosa producción, además, puede verse de manera online y en directo en la plataforma de streaming Atresplayer Premiun, donde están todos los episodios aparecidos en la pantalla chica y adelantos exclusivos solo para los suscriptores.