“Infiel” es una de las telenovelas turcas de mayor éxito internacional. No solo ha cautivado al público en su país de origen, sino también en otros lugares como España, Estados Unidos y gran parte de América Latina. El drama protagonizado por Cansu Dere y Caner Cindoruk ya terminó en Turquía, pero aún sigue retrasmitiéndose a través de otras cadenas de televisión y pronto llegará a la plataforma de streaming HBO Max.

Titulada originalmente “Sadakatsiz”, la telenovela debutó en octubre de 2020 en Turquía y rápidamente se popularizó y extendió a otros países. De hecho, gracias a sus buenas cifras de audiencia, “Infiel” ha sido considerada el “más reciente éxito mundial de la televisión turca”.

“Infiel” narra la historia de la familia conformada por la doctora Asya y su esposo Volkan, quienes aparentemente viven en armonía junto a su hijo, pero toda esa paz termina cuando la mujer descubre una infidelidad de su pareja. A partir de entonces, todo dará un giro de 180 grados. En esa línea, conoce, a continuación, cuando se estrenará este drama turco en HBO Max.

La telenovela turca “Infiel” está protagonizada por los reconocidos actores Cansu Dere y Caner Cindoruk (Foto: Medyapim)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “INFIEL” EN HBO MAX?

Después del éxito de varias series turcas en HBO Max, entre ellos el de la comedia romántica de " “Love Is in the Air”; la plataforma de streaming ha vuelto apostar por este tipo de producciones y traerá a su catálogo “Infiel”, titulada originalmente “Sadakatsiz”.

A través de sus redes sociales, HBO Max está promocionando la llegada de la serie protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk a su catálogo. El anuncio ha generado gran expectativa entre el público que disfruta de este género.

Lamentablemente, HBO Max no ha dado a conocer cuándo llegará “Infiel” en catálogo digital. Lo único que ha adelantado es que está muy cerca de estrenarse y probablemente será alrededor de la mitad del 2022, según apunta “NaciónFlix”.

Corre a avisarle a tu mamá que los famosos actores turcos, Cansu Dere y Caner Cindoruk llegan pronto con #Traicionada 🙌 pic.twitter.com/apu6hinDip — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) June 27, 2022

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA TURCA “INFIEL”?

La historia del show gira en torno a la familia conformada por la doctora Asya (Cansu Dere) y su esposo Volkan (Caner Cindoruk), quienes aparentemente viven en armonía junto a su menor hijo (Alp Akar); pero toda esa paz termina cuando la mujer descubre que su pareja mantenía una relación de dos años con una joven llamada Derin (Melis Sezen).

Tras descubrir que vivía una mentira, la doctora deberá elegir si desea continuar con su matrimonio o vengarse de quienes la engañaron. Es importante señalar que no es una serie médica, la elección de esta profesión es únicamente por el poder e inteligencia que le brinda al personaje principal.

La telenovela turca "Infiel" se estrena pronto en la plataforma de streaming HBO Max (Foto: Med Yapim)

ACTORES Y PERSONAJES DE “INFIEL”

Cansu Dere - Asya Yılmaz

Caner Cindoruk - Volkan Arslan

Melis Sezen - Derin Güçlü

Bennu Yıldırımlar - Asya Günalan

Burak Sergen - Haluk Güçlü

Özge Özder - Derya Samanlı

Yeliz Kuvancı - Bahar Gelik

Mahmut Gökgöz - Altan Saygıner

Olcay Yusufoğlu - Serap Şenlik

Gözde Seda Altuner - Gönül Güçlü

Nazlı Bulum - Nil Tetik

Tarık Emir Tekin - Selçuk Dağcı

Alp Akar - Ali Arslan

Meltem Baytok - Cavidan

Zerrin Nişancı - Nevin

Onur Berk Arslanoğlu - Faruk Günçay

Gamze Büyükbaşoğlu - Pelin

Lidya Akkuş - Asya Yılmaz (Niña)

Kenan Ece - Turgay Güngör

Doğan Can Sarıkaya - Demir Güçlü

Yaren Vera Salma - Zeynep Arslan