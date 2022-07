¿Cuál es el horario de “Infiel”? La serie turca se ha ganado un lugar especial en el corazón del público español gracias a su historia de mentiras y traiciones, además de su talentoso elenco de actores, como Cansu Dere, Caner Cindoruk y Melis Sezen, quienes lideran esta historia de éxito internacional.

El drama turco, titulado originalmente “Sadakatsiz”, fue estrenado en su país el 7 de octubre del 2020 y desde entonces se consolidó como una de las producciones más exitosas de los últimos tiempos. Gracias a ello llegó a otros países como España, en septiembre del 2021, donde es una de las ficciones extranjeras más vistas de Antena 3.

Cada semana, Antena 3 estrena una nueva tanda de capitulos con nuevas revelaciones sobre el triángulo amoroso conformado por Asya, Volkan y Derin, que ponen las emociones al máximo nivel. Por ello, aquí te contamos todo lo que ocurrirá en la emisión del domingo 17 de julio por Antena 3.

La telenovela turca “Infiel” es protagonizada por los reconocidos actores Cansu Dere y Caner Cindoruk (Foto: Medyapim)

HORARIO DE “INFIEL” EL DOMINGO 10 DE JULIO POR ANTENA 3

La telenovela turca “Infiel” se pone cada vez más emocionante con sus nuevos capítulos. Por ello, Antena 3 dio a conocer el horario de la historia protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk.

El horario de “Infiel” el domingo 17 de julio es desde las 22:00 horas (hora local) hasta las 24:00 horas (hora local).

Caner Cindoruk y Melis Sezen en los papeles de Volkan y Derin, respectivamente, en un capítulo de "Infiel" (Foto: Medyapim)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 47 DE “INFIEL”?

Selçuk le pide matrimonio a Nil

Selçuk le pide a Nil que se case con él. La chica, muy emocionada, acepta al instante. Sin embargo, su felicidad dura muy poco. Esa misma noche, Ceren se presenta en el apartamento del hostelero y le dic que está esperando un hijo suyo.

El chico se queda en shock con la noticia y, también, Nil, quien oye todo detrás de la puerta ¿Qué pasará con la pareja?

Selçuk le pide matrimonio a Nil pero la felicidad dura poco (Foto: Medyapim)

Bahar y Melih descubren el sexo de su bebé

Tras pasar unos meses complicados en los que temimos por la vida de Bahar y de su bebé, la futura mamá y Melih organizan una fiesta para descubrir con sus familiares y amigos el sexo de su bebé. ¿Será niño o niña?

Los habitantes de Tekirdag se reúnen en el club social del pueblo para asistir a la fiesta. Tras una bonita ceremonia, se descubre que Bahar está esperando una niña. Todos felicitan a la futura madre y también al futuro papá, Melih.

Bahar y Melih descubren el sexo de su bebé (Foto: Medyapim)

Volkan, ¿detrás del paradero de la mamá de Aras?

Volkan recibe una llamada de Haluk. “Ayse no está en casa y tú eras el único que sabía sobre su paradero ¿Dónde la escondes?”, pregunta el hombre a su todavía yerno.

Volkan le asegura a su suegro que no sabe de qué le habla, pero lo cierto es que si es él quien ha sacado a la mujer de su casa en complicidad con Leyla, quien tiene la misión de reunir a Ayse con Aras y ganar unos puntos con su exmarido.

La llamada de Haluk a Volkan (Foto: Medyapim)

Leyla reúne a Aras con su madre Ayse

Leyla se pone en contacto con Aras y hace posible que el hombre se reencuentre con su madre. Asya, algo celosa, observa la escena. El tierno momento se ve interrumpido por Volkan, que nada más llega y agrede a Aras.

“¿Cómo has podido pegar a mi hijo?”, pregunta el arquitecto a su gran enemigo. Asya mira con estupor a su novio, creyéndole culpable. Nadie sospecha que es una mentira más de Ali.

Leyla reúne a Aras con su madre Ayse (Foto: Medyapim)

La relación de Asya y Aras pasa por un mal momento

Asya y Aras no están pasando por su mejor momento. Continuamente tienen problemas porque Ali no acepta su relación y Volkan no para de interponerse y manipular a su hijo para intentar que dejen de estar juntos.

La última pelea entre Volkan y Aras estuvo a punto de acabar con su relación. Luego, Asya decide ir a hablar con Volkan para pedirle que ponga todo de su parte para intentar limar asperezas entre Ali y Aras o si no ella tendrá que tomar cartas en el asunto.