Tras una década desde su última película dirigida, Patxi Amezcua volvió a la silla de director con su thriller “Infiesto”, cinta que tiene como referencia las distopías pandémicas y el vacío a la soledad dentro de la cuenca minera asturiana. ¿Logrará tener un éxito como lo tuvo “Séptimo” allá por el 2013?

Netflix viene confiando en España desde hace varios años, y parece que seguirá haciéndolo por un buen tiempo. Si bien teníamos bastante con series como “La casa de papel”, “Elite” y la reciente “Chica de nieve”, las películas también quieren ganarse un lugar en la gigante del streaming.

Es así que Patxi Amezcua fue el elegido para demostrarnos que el suspenso, acompañado de un buen guion, puede engancharnos al asiento durante más de una hora y media. Eso sí, el cineasta deja en claro que tuvo cierta ‘ayuda’ gracias al escenario de que dejó la pandemia del coronavirus .

La cinta nos traerá un thriller apocalíptico cargado de emociones y suspenso (Foto: Netflix)

“Un thriller policíaco emplazado en la cuenca minera asturiana, mostrando el mundo industrial, decadente, sus minas y fábricas abandonadas, más el elemento del estado de alarma por la pandemia, era el combo perfecto para la película”, sostuvo al medio EFE.

¿DÓNDE SE FILMÓ “INFIESTO”?

La película, que se estrenó el pasado viernes 3 de febrero en Netflix, nos traerá la historia de dos agentes policiales que asisten a un pueblo minero de la montaña asturiana debido a los reportes de una joven que llevaba varios meses desparecida.

Isak Férriz como el jefe de policía en la película española "Infiesto" (Foto: Netflix)

Siendo rodado durante siete semanas en distintas locaciones de Galicia y Asturias, una comunidad independiente al oeste de España. En esa línea, Amezcua nos mostrará un film en donde las tragedias personales y la caída global son parte esencial de los conflictos de nuestros protagonistas.

¿POR QUÉ SE LLAMA “INFIESTO”?

El cineasta también reveló que buscó bastantes referencias para hacer del nombre atractivo, por lo que buscó cientos de relatos de la mitología asturiana. “Empecé a buscar en la mitología asturiana y surgió este mundo de druidas, para crear esta especie de secta que está influida por ese mundo. Y de repente nos encontramos con un elemento muy potente que jugaba a favor de la historia”.

Andrea Barrado como Saioa Blanco en la película española "Infiesto" (Foto: Netflix)

Asimismo, también le dio validez a una metáfora proveniente del latín “infectum”, el cual hace referencia a la infección que asoló el lugar hace varios cientos de años. Aunque dejó en claro que solo son mitos y leyendas locales.

“Igual no, y es una simple leyenda de pueblo y yo me la creí, pero me sonó muy bien, con fuerza para el título, para que enganchara”, puntualizó el director.