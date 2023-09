La vida amorosa de Ingrid Coronado ha estado envuelta de polémicas debido a sus dos anteriores matrimonios con Charly López y Fernando del Solar. Sin embargo, eso no quiere decir que le haya cerrado las puertas a ese bello sentimiento, pues ahora anda más enamorada que nunca.

Desde el 2015, año en el que se separó del ya fallecido Fernando del Solar, la conductora de televisión no había hablado mucho acerca de una relación formal, hasta estos últimos meses, asegurando que su corazón ya tiene dueño.

Lo que quedó en un misterio era saber quién era aquel galán que pudo conquistar a la animadora de televisión, por lo que ahora trataremos de dar algunos detalles sobre él y así estar más seguros acerca de su identidad.

Ingrid Coronado ha hecho una carrera en los medios de comunicación como conductora de televisión en México (Foto: Ingrid Coronado / Instagram)

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE INGRID CORONADO?

En julio de 2023, en unas declaraciones dadas a diferentes medios de comunicación que la abordaron, la mexicana Ingrid Coronado reconoció que, efectivamente, su corazón ya estaba ocupando, sorprendiendo a muchos, pues desde 2015 no se le recordaba enamorada.

Durante esa conversación, la conductora de televisión reconoció que está con alguien que no trabaja en el medio del espectáculo, pero que sí sería fácil de reconocer por los periodistas y por la opinión pública.

“Sí, hay alguien en mi corazón. No, no trabaja en el medio, gracias a Dios, no. No es de la vida artística, pero es muy probable que lo conozcan”, dijo por aquel entonces la figura de 49 años de edad.

Sin embargo, para mala suerte de quienes querían saber más al respecto, Ingrid Coronado no reveló nada más acerca de él, por lo que su nombre siguió siendo todo un secreto.

LA NUEVA PISTA SOBRE EL NOVIO DE INGRID CORONADO

Si bien Ingrid Coronado no ha dado a conocer la identidad de su novio, en una de sus publicaciones de Instagram ha dado una ligera, pero entretenida pista que ha puesto a pensar a más de uno de sus seguidores.

Y es que la mexicana compartió dos fotos a su feed, en las que se le puede ver disfrutar del verano en una playa. En una imagen aparece de espaldas y en otra de frente, pero en ambas aparecen los pies de su amado.

“El mar y tú me dan la misma calma”, escribió como descripción de la publicación.