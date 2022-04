La telenovela turca “Inocentes” estrenará una nueva tanda de episodios esta semana con las actuaciones de Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar como protagonistas. La producción otomana mantiene en exceptiva al público en cada emisión con las vivencias de Han, Gülben y Safiye, tres hermanos que se enfrentan a sus miedos y fobias.

El drama turco, titulado originalmente “Masumlar Apartmani”, relata la historia de Han quien debe enfrentar la obsesión de sus hermanas por la limpieza y sus crisis emocionales. Esta producción está basada en una sección del libro “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu y ha logrado convertirse en un verdadero éxito internacional.

La ficción, también conocida como “Almas heridas”, se emite en España desde julio de 2021 a través de la señal de Antena 3 y a partir de entonces se convirtió en una de las producciones más vistas. Si eres seguidor de “Inocentes”, aquí te contamos las cinco cosas que pasarán en la semana del 25 al 29 de abril.

Merve Dizdar es la actriz que interpreta a Gülben en la serie turca 'Inocentes' (Foto: OGM Pictures)

5 COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. Gülben sorprende a su familia con una cena en su nueva casa

Desde que Esat le dijo a Gülben que se irían a vivir a una nueva casa para que la joven pueda estar cerca de su padre y hermanos, ella no puede estar más emocionada e, incluso, la relación con su esposo ha mejorado.

Para celebrar lo contenta que está decide invitar a toda la familia a cenar, pero las cosas no salen como ella esperaba y todo se convierte en un auténtico desastre. Entonces llama a Esat para pedirle que cancele el evento, pero su marido tiene una solución: ¡Un chef amigo suyo le ayudará a preparar la cena a tiempo!

Gülben sorprende a su familia con una cena en su nueva casa (Foto: OGM Pictures)

2. El día de la boda de Safiye y Naci

Después de una romántica pedida de mano, llega el día de la boda de Safiye y Naci. La mujer se despierta muy intranquila, pues su hermano se marchó hace unos días de viaje y todavía no ha regresado. Gülben trata de calmar a la novia, pero no lo logra.

Safiye teme que le haya pasado ocurrido algo malo y es consciente de que sin Han, ella no puede casarse: “Necesito a toda mi familia a mi lado en este momento tan especial. Hicimos la promesa de que él estaría presente en mi boda”. La mujer lamenta la situación y se pone mal.

El día de la boda de Safiye y Naci (Foto: OGM Pictures)

3. El secuestro de Han

Han ha sido secuestrado por un viejo conocido al que él no recuerda. Su raptor le deja claro que solo le permitirá salir de su encierro si descubre de qué se conocen y le pide perdón de corazón: “Debes demostrarme que tus disculpas son sinceras”, dice el hombre que tiene en su poder al empresario.

Por muchos esfuerzos que hace, Han no rememora al hombre y empieza a asustarse porque sabe que le será muy complicado llegar a la boda de su hermana mayor. Mientras tanto, todo en el hogar de los Derenoglu está preparado para el gran día de Safiye.

El secuestro de Han (Foto: OGM Pictures)

4. Safiye no puede casarse con Naci

Llega el momento de la boda y cuando llega el momento de la verdad Safiye no accede casarse con Naci: “Lo siento mucho, pero si mi hermano no está a mi lado, no puedo aceptarte”, dice la joven.

El profesor, que tenía muchas esperanzas puestas en iniciar una nueva vida con su amada desde ese día, se siente traicionado.

Safiye no puede casarse con Naci (Foto: OGM Pictures)

5. Han regresa a casa tras ser secuestrado

Segundos después y antes de que alguien abandone la sala del apartamento, Han aparece. Ha logrado escapar de sus secuestradores, pero ha llegado tarde. Delante de los invitados, se desmaya víctima del esfuerzo que hizo.

Luego, cuando recupera el conocimiento, el hombre justifica su ausencia alegando que tuvo un pequeño accidente. No quiere preocupar a su familia con el infierno que vivió.

Por su parte, Safiye trata de hablar con Naci, pero él se niega a escucharla. Está dolido por su negativa a casarse con él.