¿Qué pasó en “Inocentes”? Como cada semana el gran éxito turco emitió una nueva tanda de episodios durante los días 11 y 12 de abril a través de la señal de Antena 3. Desde su estreno en España esta telenovela ha logrado conquistar al público con su impactante historia. Precisamente, en esos días se pudo ver la realización de la boda de Esat y Gülben, quien por un momento optó por no contraer matrimonio debido a que no quería alejarse de su familia.

La telenovela “Inocentes” (“Masumlar Apartmani”, en su idioma original) relata la historia de Han quien debe enfrentar la obsesión de sus hermanas por la limpieza y sus crisis emocionales. Esta producción está basada en una sección del libro “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu.

También conocida como “Almas heridas” fue estrenada en Turquía en septiembre del 2020 y en España en julio del 2021. Además, cuenta con los roles protagónicos de Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar, tres importantes actores que en Turquía son muy reconocidos por su gran profesionalismo.

Es por ello que cada episodio de “Inocentes” logra atrapar de principio a fin a los miles de televidentes.

Birkan Sokullu interpreta al personaje Han en la telenovela "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

5 COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. Gülben tendrá una nueva vida

Luego que se case con Esat la vida de Gülben cambiará para siempre, pues, tendrá que dejar su hogar y a su familia y esto es algo que afecta emocionalmente a la mujer.

Ante ello, Neriman se da cuenta de que es la última cena que pasarán juntos en la familia y un sentimiento de nostalgia, pena y tristeza los invade al pensar que Gülben se irá a vivir con su pareja a otra casa.

A Safiye también le afecta esta situación al pensar que ya no verá a su hermana. “Voy a perder a la única persona que me acompaña en casa momento”, y llorando asegura que sufrirá mucho luego que su hermana se aleje del hogar.

La última cena de Gülben con su familia (Foto: Antena 3)

2. ¿Gülben no se casará?

Gülben está muy emocionada y no puede creer que se casará con Esat, con la persona a quien tanto cariño le tiene.

La mujer le da las gracias a Esat que hayan dejado la luna de miel para después debido a que actualmente desea varios cambios en su vida. Esat le responde: “Mi luna de miel es cuando estoy contigo”.

A pesar de la alegría de la joven, la angustia y los nervios la consumen y decide huir y volver a casa de su padre.

Gülben está muy emocionada por su boda (Foto: Antena 3)

3. Gülben da el “Sí”

Lo que parecía algo triste y preocupante para Esat se convierte en felicidad luego que Gülben aceptara casarse con él.

Delante de sus amigos, familiares y testigos los novios unen sus vidas para siempre. “Acepto casarme con Esat. Desde este momento y durante todos los años que me quedan”, dice Gülben.

Esat también sorprende a su esposa con el: “Sí, quiero, acepto. Sin ninguna duda”.

La reunión se vuelve emocionante para todos y los presentes entregan aplausos y los mejores deseos a la pareja de esposos.

Gülben y Esat se casan (Foto: Antena 3)

4. Ceylan llega a la boda

Lo que nadie esperaba es que Ceylan llegaría a la boda en el preciso momento cuando todos bailaban.

Por su parte, Rüya no lo piensa más y se dirige hacia Han para preguntarle si desea bailar con ella. “¿Bailas conmigo? Tranquilo, como amigos, no te voy a morder”, dice la mujer.

La respuesta de hombre es afirmativa y ambos disfrutan del baile y la música. Pero Han no se esperaba que fuera Ceylan y su presencia sorprende a todos.

La presencia de Ceylan sorprenderá a los asistentes a la boda (Foto: Antena 3)

5. Safiye acepta casarse con Naci

Muchas emociones causó la escena donde se ve que Safiye y Naci se casarán próximamente. Pero todo ello ocurre luego que ambos no bailaran en la boda de Gülben y Esat debido a Safiye aseguró que había demasiada gente.

Ante ello, Naci aprovecha la oportunidad cuando todos se van para pedirle a la mujer que baile con él. “Me debes un baile”, dice el joven.

Safiye le dice a Naci que sabe que está esperando una respuesta sobre si acepta o no la propuesta de matrimonio. Acto seguido, se quita los guantes y le enseña le anillo que lleva puesto en la mano y dice: “Aquí está tu respuesta”.

Safiye acepta casarse con Naci en "Inocentes" (Foto: Antena 3)