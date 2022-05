¿Qué pasó en la telenovela “Inocentes”? Cada semana la exitosa producción turca entrega al público nuevos y emocionantes capítulos como lo ocurrido durante los días 2 al 3 de mayo. En estos episodios se pudo ver que Naci tiene un problema de salud que le preocupa mucho, mientras que Hikmet oculta algunos secretos que sorprenderán a sus hijos, sobre todo a Han.

La telenovela “Inocentes” ha logrado atrapar de principio a fin al público debido a la historia que relata donde el tema principal es la salud mental de algunos personajes.

En Turquía esta importante producción fue estrenada el 15 de septiembre del 2020, mientras que a España llegó en el 2021 y, actualmente, es transmitida a través de la señal de Antena 3.

El romántico momento entre Gülben y Esat en “Inocentes” (Foto: OGM Pictures)

Estrenada originalmente como “Masumlar Apartmani”, esta producción está basada en una sección del libro “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu y ha logrado convertirse en un verdadero éxito internacional.

Además, cuenta con el protagonismo de reconocidos actores de la escena turca como Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar.

Gülben y Esat están teniendo una difícil convivencia y solo llevan pocos días de casados (Foto: OGM Pictures)

5 COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. Safiye encara a Han

Han y Ceylan quedan sorprendidos cuando el hombre del vertedero llega junto a Hikmet. En ese momento Han le dice a su padre que vaya a descansar porque quiere conversar con el hombre misterioso.

Pero la petición no es aceptada por el patriarca y se niega a hacerlo hasta que acabe el juego.

“Papá, no sabes quién es este hombre”, expresa Han muy alterado.

Safiye y Neriman también se encuentran preocupadas porque no hallaban a su padre, aunque el vertedero vuelve a indicar que fue Han quien le pidió que lo llevara a Estambul.

Safiye le reclama a Han. “¿Cómo se te ocurre confiarle nuestro padre a un extraño?”, dijo la mujer.

Safiye encara a su hermano Han por confiarle su padre a un extraño (Foto: OG Medya)

2. ¿El vertedero es hermano de Han?

Han quiso saber la identidad del hombre del vertedero. Pero cuando llega frente a él, el misterioso hombre le dice que “tienes mucho que perder”, esto generó gran temor en Han, pero en ese momento el extraño recibe una llamada de Hikmet.

“Estoy bien, papá”, expresa. Todo esto genera gran sorpresa en Han quien no puede creer lo que ve y escucha.

Esto no quedó allí, pues, el vertedero pone la llamada en altavoz y Han escucha a su padre decir que quiere verlo y lo extraña mucho. “Te echo mucho de menos hijo, estoy muy solo aquí”, dice Hikmet.

El extraño hombre ha generado gran confusión y problemas en la familia (Foto: OG Medya)

3. Naci tiene un problema de salud

Uno de los eventos más esperados es la boda de Safiye y Naci. Ante la autoridad ambos dan el Sí uniéndose en el sagrado matrimonio. A pesar que Naci, en un inicio, iba a dormir con Esat y la recién casada con su hermana, finalmente Safiye decide pasar la noche de bodas con su marido.

La emoción de Naci es muy grande y le expresó a su mujer que por fin su sueño de casarse con ella se hizo realidad. Ambos se acurrucan el sofá de la habitación del hotel demostrando el gran amor que sienten mutuamente.

Pero no todo será felicidad debido a que Naci no puede mover la mano. El hombre trata de disimular para no preocupar a Safiye pero el miedo interno se apodera de él.

Naci tiene problemas en su mano y lo oculta de su esposa (Foto: OG Medya)

4. Han tiene fuertes palabras para Rüya

Mientras Han y su supuesto compañero seguían discutiendo llega Rüya y es testigo de esa escena.

“Me ha dicho que me mantenga alejado de ti, y ni siquiera tengo tu número”, dijo el vertedero fingiendo una falsa escena de celos. Pero luego Rüya trata de explicarle a Han que ella no está interesada el misterioso hombre, aunque Han no le cree.

“¡¿Cómo puedes creer a ese hombre?!”, dice la mujer. Aunque la respuesta de Han será muy dura. “Eres patética”, expresa.

Pero eso no es todo, Han también le advierte a Rüya que no se acerque a él: “No quiero que te hagan daño”, le dijo.

Han discute con Rüya en "Infiel" (Foto: OG Medya)

5. Hikmet revela una historia a sus hijos

Cuando cenaban Naci, Safiye y Neriman junto a su padre Hikmet este les confiesa algo que ellos no conocían y se trata de su mujer que la pequeña de las hermanas desconocía.

Safiye se compromete a buscar unos bolis aunque Hikmet le dice que su madre los había tirado a la basura. Esta versión resulta poco creíble para los hermanos, pues, no creen que su madre haya sido así.

“¿Qué no los titaría? Si hasta trató de tirar a Neriman”, señala Hikmet.

El hombre agrega que cuando Neriman era un bebé, la dejó fuera, en medio de la nieve, cerca a donde estaba la basura pero si no fuera por Safiye ya hubiera estado muerta.

Hikmet revela un gran secreto a sus hijos mientras todos cenaban (Foto: OG Medya)

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

Por otro lado, “Inocentes” narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza.

Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre. Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico.

Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.