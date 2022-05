¿Qué pasó en “Inocentes”? La famosa telenovela turca continúa sorprendiendo al público en España que la ha convertido en su preferida. El drama que trata de los problemas psicológicos de algunos personajes se transmite mediante la señal de Antena 3 y durante esta semana estrenó nuevos capítulos. Conoce aquí todo lo que ocurrió entre el lunes 9 y martes 10 de mayo.

En Turquía, esta importante producción se estrenó con el nombre original de “Masumlar Apartmani” y llegó a las pantallas de ese país en septiembre del 2020. Desde aquella época se convirtió en la telenovela favorita de miles de fanáticos y fue así como pudo llegar a España en el 2021.

“Inocentes” o también conocida como “Almas heridas” está basada en una sección del libro “The Inside of the Medallion” del psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu.

"Inocentes" es una de las telenovelas más exitosas en España y se transmite por Antena 3 (Foto: OG Medya)

Esta telenovela cuenta con el protagonismo de reconocidos actores de la escena turca como Birkan Sokullu, Ezgi Mola y Merve Dizdar. Con el transcurso de los capítulos surgirán diversas situaciones que han atrapado de principio a fin a la teleaudiencia.

La emoción se apoderó de los televidentes con los capítulos emitidos durante el lunes 9 y martes 10 de mayo.

Han es interpretado por el actor turco Birkan Sokullu (Foto: OG Medya)

5 COSAS QUE PASARON ESTA SEMANA EN “INOCENTES”

1. Esat recibe la visita de su madre

Los recién casados Esat y Gülben tratan de convivir muy bien. Es así que la joven viene poniendo de su parte para poder acercarse a su marido. La mujer también le preguntó al hombre si es que podía besarle en la mano.

Este fue un gran avance y cuando se disponían a dormir alguien tocó la puerta. Era la madre de Esat quien los sorprendió. “No sabía a dónde ir, hijo”, expresa la mujer.

Pero Esat enfurecerá cuando observa al igual que Gülben el moratón en la mejilla de la anciana. “¿Eso te lo ha hecho papá?”, dice el hombre.

La madre de Esat llega a su casa (Foto: OG Medya)

2. La confesión de Gülben

Luego de su matrimonio Gülben recibe terapia para acercarse a su marido. Es así que le cuenta toda la verdad a su doctora indicándole que solo una vez fue intentó dormir con una persona al lado y fue la vez en que quiso dormir con su madre cuando aún era una niña.

Recuerda que esto fue cuando ella y su progenitora se quedaron solas en casa y su madre le pidió que duerma junto a ella y le contó un cuento de Blancanieves.

“Blancanieves acabó donde acaban todas las personas que están sucias en el infierno”, le dijo aquella ocasión Hasibe a Gülben.

“Nunca jamás dejes que un hombre te bese”, dice la joven dándole entender a la doctora de dónde proviene sus problemas.

“Pienso que me moriré si me acuesto con Esat”, expresa muy temerosa Gülben aunque confiesa que quiere dejar su miedo atrás.

Gülben acude a terapia para superar sus miedos (Foto: OG Medya)

3. Hikmet llora desconsolado

Han está muy preocupado debido a que la enfermedad de su padre avanza más y no hay nada que lo ayude a reponerse. Mientras todo esto ocurre, Hikmet cree que Mazo, el hombre que secuestro a Han, era su hijo; sin embargo, esto no es verdad.

El hombre no recuerda que Ömer murió hace muchos años atrás. Pero para convencerlo de esto Han lo llevó hasta donde descansan los restos de su hermano Ömer. Fue allí donde el anciano recordó cómo perdió a su mujer y a su primer hijo en un lamentable accidente de tráfico.

Al darse cuenta de la realidad Hikmet no puede aguantar las lágrimas y abraza a su hijo Han: “Ömer está muerto. Nunca volverá”, expresa Hikmet.

Hikmet se entera de la realidad y rompe en llanto frente a Han (Foto: OG Medya)

4. Gülben pasa su primera noche con Esat

Gülben hace su mayor esfuerzo y consigue dormir junto a su marido. Al parecer la conversación con la doctora dio buenos resultados.

Es así que cuando Esat iba a irse a dormir a otra habitación la joven ingresa al dormitorio y le dice si pueden dormir juntos.

Esto emociona al joven quien se sorprende y se alegra de oír eso debido a que es un gran paso que está dando su esposa.

“No solo vamos a contar un cuento, vamos a vivirlo”, dice Esat y esto emociona a la joven.

“Tú eres mi cuento de hadas, Gülben”, le dice Esat.

Gülben le pidió a Esat dormir junto a él para superar sus miedos (Foto: OG Medya)

5. Han no quiere casarse con Ceylan

Cuando todo parecía ir bien entre Han y Ceylan la mujer queda sorprendida ante la respuesta del hombre. Y es que ambos mantenían una conversación personal en medio de la noche y las estrellas y fue Ceylan quien le preguntó a Han si quisiera casarse con ella.

“Me he cansado de imaginar cómo sería nuestra vida si estuviéramos casados”, dijo la mujer.

El amor que siente la joven por Han crece cada vez más. Pero frente a ella, Han se queda en silencio sin mencionar palabra alguna. “¿qué quieres que te diga?”, responde Han.

“¿Me harías el gran honor de casarte conmigo? (…) Tu silencio me está poniendo nerviosa”, expresa Ceylan.

Pero la respuesta del hombre acabará con su ilusión. “Lo siento, pero no puedo Ceylan”.