¿Qué pasó con Han en “Inocentes”? El protagonista de la telenovela truca, interpretado por Birkan Sokullu, recibió una gran sorpresa por parte del hombre del vertedero, quien viene haciéndole la vida imposible. Esto es lo que se ha revelado en la serie otomana que tiene este horario de emisión en la pantalla chica.

El drama otomano se ha consolidado como una de las ficciones más vistas en Turquía y a nivel internacional, a pesar de la alta competencia de las producciones, las nuevas plataformas y los diversos temas.

Uno de los puntos claves del éxito de la serie de televisión es la exploración de la salud mental de sus personajes, historias que han sido tomadas de la novela “The Inside of the Medallion” del famoso psiquiatra Gülseren Budaıcıoğlu.

De esta manera, la ficción televisiva ha llegado a diversos países, como España, donde se emite a través de la señal de Antena 3, y donde ha tenido a Han y el hombre del vertedero como uno de los momentos más relevantes de los últimos capítulos.

Han furioso en la telenovela turca "Inocentes". (Foto: OGM Pictures)

¿HAN Y EL HOMBRE DEL VERTEDERO SON HERMANOS?

Esa es la principal incógnita que ha dejada el reciente capítulo de “Inocentes” emitido en Antena 3 de España. Han se armó de valor para enfrentar al misterioso personaje, quien se está vengando por lo que el protagonista le hizo en la infancia, pero una llamada lo sacará de toda lógica.

El agresivo sujeto recibió una comunicación telefónica de Hikmet, a quien contestó llamándolo “papá”. El empresario se sorprendió al escuchar esto y lo peor vendría después cuando su captor puso la llamada en alta voz.

“Te echo mucho de menos, hijo, estoy muy solo aquí”, le dice Hikmet sin saber que Han está escuchando en la habitación. “Ellos creen que estás muertos, se enfadarán si se lo digo”, agregó.

Han, de inmediato, se preguntará si el hombre del vertedero es su hermano o se está aprovechando de la enfermedad de su padre. Esto se conocerá en los siguientes episodios dela telenovela turca.

Birkan Sokullu en el personaje principal de Han. (Foto: OGM Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

“Inocentes” narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza. Por otro lado, Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre.

Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico. Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.

Han se desmayó apenas pisó la boda de Safiye. (Foto: OGM Pictures)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “INOCENTES”?

Por otro lado, hasta el momento, la ficción producida por OGM Pictures y escrita por Deniz Madanoğlu y Rana Mamatlıoğlu para TRT 1 cuenta con dos temporadas, de las cuales la segunda continúa emitiéndose.

Temporada 1

Episodios: 1-37.

Inicio: 15 de septiembre de 2020.

Final: 8 de junio de 2021.

Temporada 2

Episodios: 38- emitiéndose

Inicio: 14 de septiembre de 2021.

Final 11 de mayo de 2022.