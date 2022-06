Titulada originalmente como “Masumlar Apartmani”, la telenovela turca “Inocentes” sigue cautivando al público en España gracias a su transmisión desde la señal de Antena 3. Debido a su trama compleja, personajes interesantes y la calidad de sus actores, la historia de la familia Derenoğlu se ha convertido en una de las producciones otomanas favoritas de este país europeo.

Esta semana, se estrenarán nuevos capítulos de la famosa serie de televisión protagonizada por Ezgi Mola (Safiye), Ataç Birkan Sokullu (Han) y compañía. Por eso, aquí te revelamos el lugar que tendrá la ficción en la programación diaria de la televisión española, con el fin de que no te pierdas ningún detalle de las próximas revelaciones de la trama.

En las siguientes líneas, conoce cuál es el horario de esta semana, del 27 al 28 de junio, de “Inocentes” por Antena 3 en España.

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “INOCENTES”?

Luego de dar a luz, Gülben estará cada vez más angustiada con su maternidad. Desde el nacimiento de la pequeña Masal, ella creerá que no es capaz de cuidarla bien, ya que la leche que produce no es suficiente para su alimentación. De esta manera, recibirá el apoyo de su hermana Safiye, quien le dirá que no se angustie y que refuerce la nutrición de su sobrina con un suplemento.

Con el fin de animarla, se organizará un picnic en el que estará presente toda la familia. Allí, Safiye y Gülben tendrán una emotiva charla con su padre, Hikmet. Durante la conversación, los personajes abrirán su corazón y pronunciarán sentidas palabras de afecto.

Sin embargo, lo que parecía ser un día perfecto se convertirá en un momento muy triste para nuestros protagonistas. Entérate qué descubrirán en los próximos episodios de la telenovela.

Gülben tendrá dudas sobre su maternidad en los siguientes capítulos de "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE “INOCENTES” POR ANTENA 3?

Antena 3 estrena, cada semana, nuevos episodios de la telenovela turca “Inocentes” en España. Por ello, del lunes 27 al martes 28, podremos ver en vivo nuevas entregas de la famosa serie de televisión otomana a través de la señal de la cadena europea.

Así, a continuación, te presentamos la programación semanal de la producción también conocida como “Almas heridas” en la televisión española, que se transmitirá luego de los nuevos episodios de la ficción otomana “Hermanos”.

Lunes 27 de junio a las 23:30 horas.

Martes 28 de junio a la 23:30 horas.

Birkan Sokullu es Han en la telenovela "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

¿CÓMO VER “INOCENTES” EN STREAMING?

Recuerda que también puedes ver “Inocentes” a través de streaming. Al igual que otras producciones de Antena 3, tienes la posibilidad de ver esta telenovela turca desde la plataforma ATRESplayer Premium.

Con tu suscripción, podrás acceder a los episodios estrenados desde la cadena española, así como avances de la ficción, material adicional y contenido exclusivo de la famosa serie de televisión.