¿Qué horario tiene “Inocentes”? Durante la semana, específicamente del 9 al 10 de mayo, la telenovela turca “Masumlar Apartmani” estrena capítulos en la pantalla chica y aquí te contamos todo lo que debes saber de la programación diaria. La serie, protagonizada por Birkan Sokullu, tuvo un tenso momento con Safiye (Ezgi Mola) rechazando casarse con Naci (Tansel Öngel) en el último momento y el misterio del hombre del vertedero.

La producción televisiva se ha consolidado como uno de los programas más vistos no solo en Turquía sino que a nivel internacional. Y esto se ha dado gracias a su impactante trama y al abordaje de la salud mental de sus personajes.

En los próximos capítulos del drama otomano se verá cómo Safiye y Naci empezarán a dar sus pasos como pareja de esposos, siempre cuidando que ella se sienta cómoda. Además, el profesor le ocultará una crisis a su amada para no preocuparla más.

Mientras que Han buscará saber la verdad detrás del hombre del vertedero, quien asegura ser su hermano. Hikmet (Metin Coşkun) podría tener la respuesta o sería una víctima del misterioso personaje que busca venganza.

Safiye junto a Han, quien se ha desmayado al llegar a la boda de su hermana. (Foto: OGM Pictures)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE LA TELENOVELA TURCA “INOCENTES” EN ANTENA 3?

La exitosa telenovela turca “Inocentes”, de esta manera, se emite en España por la señal de Antena 3. Su horario habitual está programado para los lunes y martes, días en los que se emite un nuevo episodio.

Esta semana, del lunes 9 al 13 de mayo, la producción también conocida como “Almas heridas”, estrenará una nueva tanda de episodios en el siguiente horario

Lunes 9 de mayo a las 22:45 horas.

Martes 10 de mayo a las 22:45 horas.

Además, Antena 3 estrenó la serie otomana “Masumlar Apartmani” en julio de 2021 como reemplazo de la exitosa “Mujer” (“Kadin”), protagonizada por la reconocida actriz Özge Özpirinçci como la heroína Bahar.

Birkan Sokullu en el papel principal de "Inocentes". (Foto: OGM Pictures)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “INOCENTES”?

Hasta el momento, la ficción producida por OGM Pictures y escrita por Deniz Madanoğlu y Rana Mamatlıoğlu para TRT 1 cuenta con dos temporadas, de las cuales la segunda continúa emitiéndose.

Temporada 1

Episodios: 1-37.

Inicio: 15 de septiembre de 2020.

Final: 8 de junio de 2021.

Temporada 2

Episodios: 38- emitiéndose

Inicio: 14 de septiembre de 2021.

Final 11 de mayo de 2022.

Gülbe y Esat durante su boda en la telenovela turca. (Foto: OGM Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

Por otro lado, “Inocentes” narra la vida de Han, un exitoso hombre que vive para mantener a su padre enfermo y sus dos hermanas mayores Safiye y Gulben, quienes tienen una obsesión con la limpieza. Mientras que Inci es una joven con problemas de dependencia que vive con su hermano y abuelo, después de sufrir el abandono de su madre.

Ella intenta estar siempre con todos y es incapaz de terminar la relación tóxica que mantiene con Uygar, su novio alcohólico. Los caminos de ambos se unen en un accidente de tráfico, donde Inci socorre a Han y lo lleva a un hospital. Esta pareja no será del agrado de la familia del joven, quienes tendrán que superar muchos problemas para alcanzar la felicidad.

¿“INOCENTES” SE BASA EN HECHOS REALES?

El melodrama otomano “Inocentes”, que ha tenido acogida en varios países de Latinoamérica, tiene su origen en la sección “Trash Apartment” de la novela “The Inside of the Medallion“ de Gülseren Budaıcıoğlu, una conocida psiquiatra de Turquía que ha trasladado varios de sus casos a las páginas de un libro.