“Insidious: The Red Door” es una de las cintas del 2023 que promete dejar inquieto a más de un espectador. La quinta película de la famosa saga de terror es el debut en la dirección del protagonista Patrick Wilson, a quien lo acompañan grandes estrellas en el elenco. En esta nota, Mag te presenta a todos los actores y personajes de “La noche del demonio: La puerta roja”. ¡Descubre quién es quién gracias a nuestra guía de reparto (cast guide)!

Debes saber que este film es una secuela directa de “Insidious” (2010) e “Insidious: Capítulo 2″ (2013), por lo que los intérpretes que le dan vida a los miembros de la familia Lambert repiten sus papeles a lo largo de los 107 minutos del metraje.

El guion está a cargo de Scott Teems y narra los hechos que se desarrollan 10 años después de los eventos finales de la segunda cinta.

Así se lee en la sinopsis oficial: “El sueño universitario de Dalton se convierte en una pesadilla cuando los demonios reprimidos de su pasado regresan repentinamente para atormentarlo a él y a su padre. Para poner fin a los demonios de una vez por todas, Josh y Dalton deben regresar una vez más al Más Allá y detener la pesadilla de los Lambert para siempre”.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “INSIDIOUS: THE RED DOOR”?

1. Patrick Wilson como Josh Lambert

El elenco es liderado por Patrick Wilson, quien también cumple con el rol de director de la película. Él vuelve a interpretar a Josh Lambert, el patriarca de la familia Lambert que se ha enfrentado varias veces a los espíritus de otro mundo.

Otras producciones de la estrella de Hollywood incluyen: “Watchmen”, “Prometheus” y la saga “The Conjuring”.

2. Rose Byrne como Renai Lambert

Renai Lambert es la esposa de Josh y la madre de sus tres hijos. En el pasado, ella también se ha visto obligada a proteger a su familia de la presencia de seres malignos en su hogar.

La actriz que le da vida al personaje es Rose Byrne, a quien hemos visto en “28 Weeks Later”, “Knowing” y “Neighbors”.

3. Ty Simpkins como Dalton Lambert

Dalton Lambert es el primogénito de Josh y Renai. Tras haber sido poseído por un espíritu en la primera cinta, tiene una conexión especial con el mundo espiritual. Es interpretado por Ty Simpkins, reconocido por su participación en los proyectos “Little Children”, “The Whale” y “Meadowland”.

4. Andrew Astor como Foster Lambert

Foster es el segundo hermano de la familia Lambert. Nunca había estado en contacto directo con los espíritus en las anteriores entregas, pero esto cambiaría en “Insidious: The Red Door”. El joven actor Andrew Astor también ha trabajado en “The Hangover”, “Santa Buddies: The Legend of Santa Paws” y “The Seven Year Hitch”.

5. Juliana Davies como Kali Lambert

La quinta integrante de la familia Lambert es Kali, la tercera hija del matrimonio principal. Ella ha crecido y ahora es mucho más consciente de todo lo que sucede a su alrededor.

Este papel fue interpretado por los gemelos Madison y Brynn Bowie anteriormente. Sin embargo, en esta producción, Juliana Davies toma la posta. La artista ha participado en “Butterbean’s Café”, “Rediscovering Christmas”, entre otras ficciones.

6. Lin Shaye como Elise Rainier

Elise Rainier es la psíquica que ayudó a los Lambert a comunicarse con los espíritus que los perseguían, antes de asumir el papel protagonista en las dos precuelas de la saga (”Insidious: Chapter 3″ & “Insidious: The Last Key”). Pese a su muerte, hace una aparición especial en esta quinta entrega.

La actriz que se pone en la piel del personaje es Lin Shaye, todo un ícono de Hollywood por su trabajo en “There’s Something About Mary”, “A Nightmare on Elm Street” y “Boat Trip”.

LOS NUEVOS ACTORES DE LA SAGA “INSIDIOUS”

7. Peter Dager como Nick

Peter Dager es un artista relativamente joven en la industria, pero tiene en su filmografía los títulos “WITS Academy”, “Who Invited Charlie?” y “Demente criminal”.

8. Sinclair Daniel como Chris Winslow

La actriz Sinclair Daniel se une a la franquicia tras haber sido parte de los elencos de “The Other Black Girl”, “Madam Secretary” y “The Good Fight”.

9. Hiam Abbass como la profesora Armagan

Hiam Abbass, alabada por su papel de Marcia en “Succession”, también ha destacado en los proyectos “Paradise Now”, “The Visitor” y “Conversaciones con mi jardinero”.

10. Jarquez McClendon

Entre los trabajos previos de Jarquez McClendon, se encuentran: “Attack” y “No Hard Feelings”.

¿CÓMO VER “INSIDIOUS: THE RED DOOR”?

“La noche del demonio: La puerta roja” puede verse en los cines alrededor del mundo. Presta atención a las fechas de lanzamiento.

Estreno en Latinoamérica: jueves 6 de julio del 2023

Estreno en Estados Unidos: viernes 7 de julio del 2023

Estreno en España: jueves 20 de julio del 2023

