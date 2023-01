“The Whale” (”La Ballena”) es una de las películas más aclamadas del 2022. Así, la cinta del director Darren Aronofsky se llevó tres nominaciones a los Premios Oscar, incluyendo: Mejor Actor Principal (Brendan Fraser) y Mejor Actriz Secundaria (Hong Chau).

En la producción, se relata la historia de Charlie, un solitario profesor de inglés con obesidad severa que intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención.

¿Quieres conocer a todos los actores y personajes de “The Whale”? A continuación, descubre quién es quién en la película de Darren Aronofsky.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “THE WHALE”?

1. Brendan Fraser como el profesor Charlie

Charlie es el protagonista del largometraje. Él es un maestro que sufre de depresión por las desgracias que atraviesa a lo largo de su vida. El personaje tiene obesidad, llegando a pesar más de 200 kilos.

El actor que lo interpreta es el querido Brendan Fraser. Tras verse obligado a abandonar su carrera al realizar una grave denuncia de abuso, este es su gran regreso triunfal, con nominación al Óscar incluida.

Brendan Fraser como Charlie en "The Whale" (Foto: A24)

2. Sadie Sink como Ellie Sarsfield

Sadie Sink es la estrella de la famosa serie “Stranger Things” y producciones como “All Too Well: The Short Film”. En la película, interpreta a Ellie Sarsfield. Ella es la hija de Charlie, quien está bajo la custodia total de su madre. Se caracteriza por ser una adolescente de 17 años muy problemática.

Sadie Sink interpreta a Ellie Sarsfield, la hija de Charlie en "The Whale" (Foto: A24)

3. Hong Chau como Liz

Liz es la mejor amiga de Charlie. Ella se desempeña como su enfermera personal. La actriz Hong Chau consiguió su primera nominación al Óscar gracias a este rol. Entre sus trabajos previos, están “Pequeña gran vida”, “El Menú” y “Watchmen”.

Hong Chau como Liz en "The Whale" (Foto: A24)

4. Samantha Morton como Mary

Mary es la exesposa de Charlie y la madre de Ellie. Es interpretada por Samantha Morton, nominada dos veces al premio de la Academia gracias a sus papeles anteriores en “Acordes y desacuerdos” y “En América”.

Samantha Morton es parte del elenco de "The Whale" (AFP)

5. Ty Simpkins como Thomas

Thomas es un misionero cristiano que visita frecuentemente a Charlie con la esperanza de “curarlo” espiritualmente con la palabra de Dios. Antes de este largometraje, Ty Simpkins participó en los proyectos “La noche del demonio 2″ y “Iron Man 3″.

Ty Simpkins como Thomas en "The Whale" (Foto: A24)

6. Jacey Sink como la joven Ellie

La versión más pequeña de Ellie es interpretada por Jacey Sink, la hermana en la vida real de Sadie Sink. Como dato curioso, ella también le dio vida a la joven Max Mayfield en “Stranger Things”.

Jacey Sink como la joven Ellie en "The Whale" (Foto: A24)

7. Sathya Sridharan como Dan

Dan es el repartidor que recibe instrucciones muy precisas por parte de Charlie cada vez que le lleva una pizza: “Déjala en el porche, el dinero está en el buzón”. El actor Sathya Sridharan ha trabajado antes en producciones como “Minor Premise” y “Bikini Moon”.

Sathya Sridharan es parte del elenco de "The Whale" (Foto: IMDb)

