México es el país latinoamericano de donde han salido grandes talentos que son un éxito en todo el mundo. Una de esas estrellas sin duda es Danna Paola, quien a sus cortos 24 años ha logrado coronarse como una artista completa rompiéndola en el canto y la actuación desde muy pequeña, al igual que Belinda que con solo 13 años tocó la cima con ‘Cómplices al rescate’. Ambas lograron coronarse como las estrellas infantiles del 2000, logrando tener una gran comunidad de fans hasta el día de hoy pues su carrera continúa.

Por mucho tiempo se creyó que había una rivalidad entre ambas artistas, y es que al tener un mismo público y cantar el mismo género, fue imposible no relacionarlas. Sin embargo, en una entrevista que brindó Danna Paola a inicios de año, desmintió todas estas especulaciones y halago a Belinda pues considera que al igual que ella ha luchado por tener el nombre que tiene.

Desde esa declaración, los millones de fanáticos de ambas no dudaron en hacer ‘estallar’ las redes sociales para que las artistas se animen a hacer un canción juntas, pues aseguran que sería un éxito mundial. Belinda tuvo la iniciativa de mencionar a Danna en sus Instagram Stories diciendo que no le parece mal la idea de juntarse, a lo que la ex jueza de ‘La Academia’ le contestó con mucho entusiasmo de que ella también está abierta a esa posibilidad.

Y es por este intercambio de mensajes que los rumores de un posible dúo entre ambas cobraron vida e invadieron las redes mas con el pasar de las semanas, la idea se fue quedando en el aire, hasta el último jueves que se realizó los Spotify Awards 2020.

Cuando muchos creyeron que la idea de tener a Danna Paola y Belinda juntas en un mismo escenario ya había quedado en el olvido, la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ subió una fotografía a su cuenta de Instagram en la que aparece junto a la cantante de ‘Sodio’ en el backstage de los premios de la plataforma de streaming.

“Poder femenino”, fue la descripción que usó la artista de 30 años en la leyenda de la instantánea que hizo ‘estallar’ las redes.

En cuestión de horas la fotografía está por alcanzar el millón de ‘me gusta’ y se ha llenado de comentarios en los que ruegan por una colaboración entre ambas. “Ya hagan una rola”, “esperando su colaboración”, “que fantasía”, “El sueño cumplido de una generación”, “ya puedo morir en paz”, son algunos de las miles de frases que han dejado sus fanáticos.

Danna Paola no dudó en comentar también la fotografía y compartirla mediante sus Instagram Stories. Si bien ambas no han vuelto a tocar el tema de una posible canción a futuro, el hecho de que hayan estado juntas despierta en sus fanáticos la esperanza de verlas en un mismo escenario.

