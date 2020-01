Desde hace poco más de doce años que la vida de las Kardashians-Jenner está siempre bajo la mirada de todos. Sin embargo, muchas veces los integrantes de la familia más popular del espectáculo suelen publicar fotografías o videos en redes sociales de su vida antes de las cámaras. Esta vez, Kendall Jenner decidió subir a su cuenta de Instagram una grabación casera en la que aparece junto a sus hermanas Khloé y Kylie.

En el clip, que fue la primera publicación que hizo la cotizada modelo desde Navidad, se puede ver al ex ángel de Victoria’s Secret muy pequeña al lado de Khloé Kardashian de unos 14 años aproximadamente. Ambas salen bañando a Kylie Jenner, quien era solo una bebé, en el lavadero de la cocina.

Aunque no aparece, se escucha la voz de Bruce Jenner como el camarógrafo, el padre de Kendall y Kylie antes de ser Caitlyn. En el clip se escucha cuando le pregunta a su hija mayor cuántos años tiene y la pequeña Kendall contesta que tiene dos años y que su cumpleaños será el 13 de noviembre.

Khloé, quien es un poco más grande, dice en el video: “estaba dándole de almorzar a Kylie y cuando le di un yogur se ensució toda, por eso la estamos bañando”. Cuando el padre le pregunta por qué la ducha en el lavadero, la madre de True dice que es muy floja como para subir al baño así que prefirió bañarla aquí.

La que más disfruta el momento es Kendall Jenner quien no deja de sonreír y hablar a la cámara mientras baña a su pequeña hermana. Mientras que a Kylie si se le notaba incómoda al llorar en reiteradas ocasiones. Con la leyenda “Las amo Khloé y Kylie”, la modelo decidió publicar ese video de más de 20 años de antigüedad, sin mencionar a su padre.

El video rápidamente pasó el millón de “me gusta” y los siete millones de reproducciones. Algunos miembros de la familia no dudaron en comentar el tierno video. Kim Kardashian puso: “Oh por Dios. Esto me ha hecho sonreír demasiado”, mientras que Kourtney no dudó en preguntar por qué la voz de la menor de las Kardashians suena algo extraña: ¿Qué clase de acento tiene Khloé?.

La que también comentó fue Caitlyn Jenner. A pesar de que Kendall no la etiquetó y está distanciado desde hace unos años con Khloé, puso lo siguiente: “Las amo. Esto me ha hecho muy feliz” y mencionó a las tres hermanas.

Hasta el momento Khloé ni Kylie han comentado algo con respecto al clip; sin embargo, al ser las menores, siempre han tenido una relación muy cercana y una gran amistad.

Kylie y Kendall Jenner junto a su hermana Khloe Kardashian (Reuters)