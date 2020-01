Si existieran premios por la familia más dramática, el clan Kardashian-Jenner sería el primero en llevárselo. Durante estos 10 años hemos podido ser testigos, gracias a las redes sociales y su reality Keeping Up With The Kardashians, de lo complicadas que pueden llegar a ser sus vidas. Acá 10 de los momentos más icónicos que dieron un remezón en su familia y en el mundo del espectáculo.

1. Los 72 días de matrimonio de Kim Kardashian

Una de las parejas más solidas del espectáculo es la de Kim Kardashian con el rapero Kanye West; sin embargo, lo que muchos no saben es que este es el tercer matrimonio de la socialité.

A comienzos del 2000, Kim estuvo casada por cuatro años con el productor Damon Thomas. En el 2007 empezó su reality en donde estuvo soltera los tres primeros años, hasta que en el 2010 apareció Kris Humphries. Tras un año saliendo, el 20 de agosto del 2011, el jugador de NBA y la celebridad decidieron casarse y todo quedó registrado en su reality, el cual ese día alcanzo los 10 millones y medio de espectadores.

Kim Kardashian y Kris Humphries. El basquetbolista y la modelo estuvieron juntos por 72 y Kardashian pidió el divorcio. Tras intentar retomar la relación, todo terminó en infames un cruces de declaraciones en los medios y recién en 2013 ambos llegaron a un acuerdo. (Foto: AFP)

Más que por haber durado dos días y costado casi siete millones de dólares, la boda será recordada por durar tan solo dos meses y medio. El “hasta que la muerte nos separe” caducó a los 72 días cuando Kim presentó su divorcio.

Muchos empezaron a decir que esto había sido solo por show; sin embargo, años después Kim declaró en una entrevista que antes de casarse ya estaba arrepentida y que sus familiares, amigos cercanos y hasta los productores del reality le dijeron que se eche para atrás pero no pudo por la presión.

Kim ahora posee uno de los matrimonios más sólidos del medio. En el 2014 se casó con el rapero Kanye West y hoy siguen más juntos que nunca y tienen cuatro pequeños: North, Saint, Chicago y Psalm.

Kim Kardashian y Kanye West

Kim Kardashian siempre está acompañada de sus hijos y en redes sociales abundan las fotos llenas de felicidad. (Foto: Instagram)

2. La transición de Caitlyn Jenner

Después de más de 20 años de matrimonio y dos hijas, Kris Jenner y Bruce Jenner le pusieron fin a su matrimonio. En abril del 2015, el deportista hizo publico algo que no lo había hecho antes por proteger a sus hijas, como el mismo declaró. “Yo me considero una mujer”, fue la frase que revolucionó a todo el mundo. El padre de Kylie y Kendall Jenner contó a todos algo que tenía guardado desde siempre.

Kim Kardashian y Bruce Jenner en 2010 cuando aún estaban casados. (USI)

Bruce siempre fue una mentira para él, poco a poco empezó una transformación que en julio del mismo año se hizo oficial con la portada que hizo para la revista Vanity Fair que lleva el titular “Llámame Caitlyn”. Empezó su transición tomando hormonas y operándose el busto, y la concluyo a inicios del 2017 con una cirugía de cambio de sexo.

Bruce Jenner comenzó su transición a mujer a sus 65 años de edad. (Reuters)

Esta noticia no solo sacudió el mundo sino la vida de las Kardashian-Jenner quienes mostraron a través de su reality lo complicado que fue atravesar la transición de Caitlyn. Las más afectadas fue su hija Kendall quien declaró que “le rompió el corazón” enterarse de la noticia y Kris quien ha cortado todo el vínculo con su ex esposo desde que este publicó su libro.

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

3. La sobredosis de Lamar Odom

Tras un mes de conocerse, Khloé Kardashian se casó en el 2007 con el jugador de baloncesto, Lamar Odom. Tras seis años de matrimonio, en el 2013 hicieron publico su divorcio tras los diversos rumores de infidelidad y adicción del deportista. Finalmente los rumores se hicieron reales y en el 2015, Lamar fue encontrado inconsciente en un prostíbulo.

(Foto: AFP)

Odom estuvo en coma por cuatro días, sufrió 12 derrames cerebrales y seis ataques cardíacos. A pesar de haber culminado su matrimonio hace dos años, la primera en acompañarlo fue Khloé Kardashian. No solo a ella, sino a toda la familia le afectó la situación del deportista tras haber compartido tantos años con ellos.

Uno de los más afectados fue Scott Disick, el padre de los hijos de Kourtney Kardashian quien tiene una fuerte amistad con Lamar.

Lamar Odom junto a la familia Jenner-Kardashian hace unos años (Foto: E!)

4. Kendall Jenner en el Victoria’s Secret Fashion Show

Desde que tiene 12 años, Kendall Jenner ha estado expuesta a las cámaras sin querer por el reality de su familia. Es por eso que hemos podido ser testigos de su evolución como modelo. Desde no saber cómo caminar en tacones hasta ser la cotizada modelo que es hoy.

Inició en las pasarelas a los 14 años cuando desfiló en el Fashion Week de Nueva York. Mientras sus hermanas cada vez ganaban más fama por sus escándalos, Kendall lo hacía por el modelaje.

En noviembre del 2015, un día después de su cumpleaños nº20, recibió una llamada que cambiaría su carrera. Kendall sería parte del Victoria’s Secret Fashion Show. Uno de los desfiles más importantes de la moda consideró escoger a Jenner como su nuevo “ángel” sin tener que hacer ningún casting. En esa edición también se incorporaba su mejor amiga Gigi Hadid.

Kendall Jenner en 2018 desfilando en el Victoria's Secret Fashion Show. | AFP / TIMOTHY A. CLARY

Muchos quieren ver a Kendall Jenner y Gigi Hadid en el Victoria's Secret Fashion Show de este año. (Reuters, AFP)

Kendall Jenner fue una de las estrellas del Victoria's Secret Fashion Show (VSFS) 2018. (Foto: AFP)

En el desfile Kendall estuvo acompañada de modelos como Alessandra Ambrosio y Adriana Lima. Desde ese momento su carrera en las pasarelas despegó a la cima convirtiéndose en el 2017 en la modelo mejor pagada del mundo.

5. El asalto a Kim en París

Si hay una fecha que Kim Kardashian no va a olvidar es el 03 de octubre del 2016. Durante esas fechas se realizaba la Semana de la Moda en París a la que Kim es imposible que no vaya; sin embargo ocurriría algo que le cambiaría la vida por completo. Esa noche de octubre mientras se encontraba sola, unos hombres vestidos de policías irrumpieron en su habitación, le apuntaron con una pistola y la ataron a una bañera.

Kim Kardashian se quiebra y llora al recordar robo en París

En tan solo ocho minutos, a la socialité le robaron sus joyas valorizadas en más de 10 millones de dólares. Ese hecho conmocionó a todo el mundo pues ella siempre solía contar con mucha seguridad y por cómo sucedieron los hechos. Inmediatamente, Kim voló a Nueva York en su jet privado. Después de cinco meses hizo una aparición publica para contar el terrible hecho en The Ellen Show, más es en su reality que se le puede ver muy afectada contando detalles del robo que le cambió la vida.

6. Taylor Swift vs. Los West

Todo empezó en el 2009 cuando Taylor Swift ganó el premio MTV a mejor videoclip femenino y Kanye West, quien tenia que entregarle el premio, se lo dio antes de decir públicamente y en vivo que Beyonce, que también estaba nominada, merecía ganar y que ella no era nadie a su costado.

Taylor Swift y lo que escribió en su diario tras incidente con Kanye West en los MTV Video Music Award 2009. (Foto: AFP)

Ante tan tormentoso momento, se pensó que ya todo había sido superado, hasta el 2016 que Kanye publicó su canción “Famous” en que alude directamente a Swift. “Siento que Taylor y yo podríamos tener sexo” y “Yo convertí a esa *** en famosa” son las frases que indignaron por completo a la cantante. Además de usar un réplica de ella en su videoclip en el que aparece desnuda.

Taylor Swift y Kim Kardashian se enfrentan en las redes sociales por canción de Kanye West

El rapero salió a defenderse y a decir que ya había conversado con Taylor y que ella estaba de acuerdo con la canción y que le parecía divertida; sin embargo, el representante de la artista salió a desmentirlo. Meses después Taylor ganó tres Grammys y en la premiación dio un mensaje en alusión al problema con Kanye: “Por el camino, te encontrarás a personas que tratarán de menospreciar tu éxito, o bien apropiarse de tus logros o de tu fama. Pero si te centras en el trabajo y no dejas que esas personas te aparten, algún día cuando llegues al lugar donde te dirigías, mirarás a tu alrededor y sabrás que has sido tú, y la gente que te quiere, quienes te han llevado hasta ahí”

Es ahí cuando entra la esposa del rapero. Kim mediante una entrevista respaldo la versión del padre de sus hijos: “La letra estaba totalmente aprobada por ella. Sabía que eso iba a salir y se ha estado comportando como si fuera algo completamente repentino. Juro que mi marido ha tenido que soportar muchas cosas tras su discurso y él incluso le llamó para obtener su consentimiento. No sé por qué le está dando la vuelta”.

Después de la publicación de la entrevista, Kim compartió mediante su cuenta de Snapchat, videos de la conversación que tuvo Kanye con Taylor y se refirió a ella en twitter como una víbora. Tras ese tuit, los millones de fans de Kardashian llenaron las redes sociales de Swift con emojis de serpiente y a hacer memes. En esas fechas, la cantante también estaba involucrada en polémicas por el termino de su romance con Calvin Harris.

Taylor Swift y Kim Kardashian protagonizan memes tras su enfrentamiento en redes sociales.

Taylor Swift y Kim Kardashian protagonizan memes tras su enfrentamiento en redes sociales.

Recientemente, Kim dijo en una entrevista que el drama ya había sido superado por ambas partes.

7. El resurgimiento de Kourtney Kardashian

Desde que inició el reality Keeping Up With The Kardashians, todos fuimos testigos del noviazgo entre Scott Disick y Kourtney Kardashians. Un romance conflictivo que cuando se creyó que había terminado, en 2009 la mayor de las hermanas hizo publico su embarazo y su regreso con Scott. Mason Disick nació en diciembre del mismo año siendo el primero de la nueva generación Kardashian. Dos años después nació Penelope y a los dos siguientes llego Reign.

Gracias al reality se pudo ver lo conflictivo que fue es romance. Mientras Kourtney siempre intentó sacar adelante a su familia, Scott luchaba contra adicciones, una de ellas al alcohol. Después de decenas de intentos, decidieron terminar por el bien de su familia en un viaje a Costa Rica en el 2017. A partir de ese año Kourtney se empoderó muchísimo y, sin dejar de ser una gran madre, se convirtió en una mujer sexy y segura.

Kourtney Kardashian sorprende a todos sus seguidores de Instagram. (Foto: Kourtney Kardashian)

Hoy a sus 40 años se rumorea que ha regresado con Younes Bendjima, un modelo con el que mantuvo una relación entre el 2017 y 2018. A través de sus redes sociales también se puede ver lo bien que se encuentra físicamente y cómo disfruta la vida junto a sus hijos. Scott Disick sigue en contacto con sus hijos y mantiene una muy buena relación de amigos y de padres con Kourtney.

Kourtney Kardashian y Younes Bendjima protagonizan discusión por redes. (Foto: Instagram)

8. El embarazo secreto de Kylie Jenner

A raíz que fue creciendo, la menor de las hermanas Kardashian-Jenner fue ganando protagonismo hasta convertirse en una de las figuras públicas más importantes del mundo. La dueña de Kylie Cosmetics a penas cumplió 18 años en el 2015 hizo público su romance con el rapero Tyga. Tras dos años de una tormentosa relación, terminaron y al poco tiempo empezó a salir con el también rapero Travis Scott.

Siempre activa en sus redes sociales, hubo un tiempo en el 2017 que poco a poco se fue desapareciendo y tras publicar casi diario fotografías en su cuenta de Instagram, pasó a hacerlo ocasionalmente. Los rumores no tardaron en surgir, ¿Kylie Jenner estará embarazada?

Tras más de cuatro meses en prácticamente el anonimato, el 04 de febrero del 2018, Kylie Jenner publicó un mensaje en Instagram no solo confirmando su embarazo, sino anunciando que su hija con Travis Scott ya había nacido.

Kylie Jenner embarazada

La pequeña Stormi Webster nació el 01 de febrero y, si bien no hizo público el embarazo, Kylie registro su dulce espera en un documental que publicó en su cuenta de YouTube, convirtiéndose en el mejor secreto del clan Kardashian-Jenner.

(Foto: @kyliejenner)

9. La fortuna billonaria de Kylie Jenner

Mientras su hermana Kendall aparecía el 2017 en la revista Forbes como la modelo mejor pagada, la pequeña Kylie fue portada en la edición de agosto del 2018 por ser la persona más joven del mundo en convertirse en billonaria.

Kylie Jenner tenía 17 años cuando invirtió los ahorros que había ganado el reality de su familia en crear su empresa de maquillaje Kylie Cosmetics. Con tan solo tres años en el mercado la madre de Stormi ya contaba con 900 millones de dólares como patrimonio.

FOTO 1 | Kylie Jenner, creadora de Kylie Cosmetics. (Foto: nación Rex)

La persona más joven con más dinero era Mark Zuckerberg. El creador de Facebook tenía 23 años cuando obtuvo el puesto que Kylie estaba a punto de arrebatarle. La portada salió cuando Kylie estaba a puertas de cumplir 21 años, seis meses después se hizo oficial. Las ganancias de Kylie Cosmetics siguieron incrementando y hoy ya es una realidad.

A principios de marzo del 2019 se hizo oficial que la menor del clan Kardashian se convirtió en la billonaria más joven del mundo con 21 años. Ante esto sus familiares no dudaron en felicitarlas por redes y en alegar que le robo el puesto de la hija favorita de Kris Jenner a Kim a Kardashian.

La Multimillonaria no heredera según Forbes. (Foto: Forbes)

10. Los engaños de Tristan Thompson a Khloé Kardashian

A principio de abril del 2018 Khloé Kardashian tuvo que dar a luz de emergencia a la hija que tiene con Tristan Thompson. Nadie entedía que había pasado pues KoKo había reportado su embarazo por redes sociales y no se veían complicaciones.

Días después de su alumbramiento se hizo público lo que ya muchos habían especulado. Tristan Thompson había sido captado besándose con unas damas de compañía en un club nocturno.

La impresión de Khloé fue tanta que su bebé se adelantó. A pesar del mal momento que pasaron, decidió darle otra oportunidad al padre de su hija con la esperanza de recuperar a su familia, pero no fue así.

Pasó el 2018, llegó el 2019 y tres días después de la celebración de San Valentín, se vio al jugador de baloncesto besando en una fiesta a Jordyn Woods, la mejor amiga de toda la vida de Kylie Jenner. A pesar de que lo negó en un principio, personas que asistieron a la misma reunión confirmaron que el escándalo era verdad. Kylie y Jordyn mantenían una gran amistad por años por lo que las Kardashians la adoptaron como una hija más. La unión era tanta que la dueña de Kylie Cosmetics vivía con su mejor amiga y ella era parte de la crianza de Stormi.

La noticia remeció a todo el mundo, nadie podía creer que Jordyn Woods traicionaría así a la familia que le abrió siempre las puertas y la apoyo cuando su padre falleció. Jordyn salió a dar su versión de los hechos en un programa estadounidense pero sin dejar de afirmar que si se beso con el deportista. A partir de ese momento los lazos entre ella y el clan Kardashian – Jenner se disolvieron.

La modelo Jordyn Woods confesó que sí besó a Tristan Thompson, pareja de Khloé Kardashian. (Foto: Instagram)

