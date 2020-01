El 2019 estuvo marcado por diferentes acontecimientos que sorprendieron al espectáculo internacional. Uno de ellos fue la separación oficial de Khloé Kardashian con el padre de su hija Tristan Thompson tras haberle sido infiel con la modelo Jordyn Woods.

Jordyn era como una integrante más de la familia Kardashian-Jenner al ser la mejor amiga de Kylie Jenner por muchas años, e incluso vivían juntas. Esta no era la primera vez que el deportista engañaba a Khloé, pero al hacerlo con una persona muy cercana al círculo Kardashian el escándalo fue muy fuerte para todos los implicados.

Khloé y Tristan terminaron definitivamente. A pesar de que fue difícil, Kylie no dudó en ponerse de lado de su hermana y cortar lazos con Jordyn Woods que además de ser su bff, era su roommate por lo que tuvo que correrla de su casa. En el reality de la familia, Keeping Up With The Kardashians, se pudo ver la reacción de la familia ante este doloroso momento, siendo Kylie Jenner una de las más afectadas al enfrentar y romper todo tipo de relación con Jordyn.

Desde ese momento no se supo más de un acercamiento entre Jordyn Woods con la familia Kardashian. Hace unos meses Khloé publicó en su cuenta de twitter que no quería guardar resentimientos por lo que perdonaba a Woods por su traición.

Al terminar el 2019, tanto Kylie como Jordyn publicaron un mensaje de fin de año en Instagram el que muchos usuarios intuyen que hacen referencia al difícil momento que terminó su amistad.

“Feliz Año Nuevo. Cuando empieces a sentir que las cosas deberían haber sido mejores este año recuerda que todas las montañas y valles te han puesto en donde estás. Hay más para ti que ayer. Solo vibras positivas en el 2020”, fue lo que publicó la mamá de Stormi.

Por su lado Woods decidió poner un mensaje un poco más extenso: “No creo que una foto represente correctamente este año o esta década. Mi pequeño yo no hubiese imaginado los lugares en los que he estado y a los que voy. Solo este año he filmado múltiples shows y películas, creé a mis bebés (sus marcas de ropa), he sido portada de revistas, he hecho hermosas colaboraciones con empresas y artistas, he viajado por el mundo, he conocido personas geniales a lo largo del camino y aún viene mucho más en la próxima década. No solo me he encontrado a mi misma como empresaria, sino también como mujer. Este año he crecido más que nunca. Con el crecimiento hay dolores, pero los diamantes se hacen bajo presión. Ha renacido mi relación con Dios y he encontrado mi verdadero valor. Me han dado el regalo de la claridad este año y solo quiero agradecer a todos los que nunca se dieron por vencidos conmigo incluso en mis momentos más oscuros. También quiero dar las gracias a mi familia, en especial a mi mamá Elizabeth Woods. Esto es solo el comienzo. El 2020 no está listo para nosotras. Deja un corazón si estás listo para las bendiciones que van a pasar”.

Entre las fotos se encuentra la portada que realizó para la revista “Cosmopolitan” en la que el titular es “Siempre hay dos lados de la historia”, haciendo referencia a su versión del escándalo que la separo de la familia Kardashian-Jenner. A raíz de lo que pasó Jordyn ganó muchas críticas que indirectamente le dieron mucha popularidad.

