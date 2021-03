Desde hace algún tiempo, las mujeres han decidido levantar su voz de protesta para frenar la violencia machista y gracias al movimiento Me Too y las manifestaciones feministas, las víctimas se han atrevido a denunciar las violaciones, acoso sexual y otras practicas en su contra. En esta ocasión, Itatí Cantoral dio a conocer que fue acosada por un colega actor.

La icónica actriz mexicana decidió revelar el terrible momento que vivió cuando era joven y desde aquel momento no ha vuelto a trabajar con aquel hombre que trató de sobrepasarse con ella y hasta la amenazó de sacarla de la telenovela en que se encontraba trabajando en ese entonces.

En medio de una entrevista con el Escorpión Dorado para su canal de YouTube, Itatí Cantoral reveló por primera vez este duro momento y prefirió no revelar el nombre de su acosador.

EL TERRIBLE MOMENTO QUE VIVIÓ ITATÍ CANTORAL

Itatí Cantoral siempre se ha mostrado muy contenta y orgullosa de todo lo que ha seguido, sin embargo, por mucho tiempo decidió callar esos terribles momentos que ha vivido a lo largo de su carrera y por primera vez se pronunció sobre un acosador que tuvo.

“Esta persona me dijo lo que yo tenía que hacer y si no lo hacía que me sacaba de la telenovela. Y que me tenia que desnudar y meterme a la alberca con él”, reveló la actriz. “Con esa persona dije ‘no vuelvo a trabajar jamás”.

Pese a hablar por primera vez de esa fuerte experiencia, la actriz prefirió mantener en secreto el nombre de su acosador debido a que considera que “para hablar de algo tan serio como eso, lo debí haber hecho en el momento [que ocurrió]. Y en [aquel] momento no había Me too”.

“En el momento se solucionó por la empresa que me había contratado”, explicó. “Como soy una figura pública, para hablar de algo tan serio como el acoso [debe tomar acciones]”.

Itatí Cantoral también reveló que ha querido hacer carrera en Hollywood; sin embargo aún no logra dominar el inglés. “Soy bien mensa. Todavía no me sale bien el inglés, pero lo estoy estudiando todos los días con mi pobre maestro que es un santo porque me repite las mismas cosas 20 veces; ya no sé si estoy en el Alzheimer”, concluyó.