¿Quién es la hermana favorita de Georgina Rodríguez? El documental “Soy Georgina” presenta Ivana Rodríguez, quien aparece de manera constante en el docureality, donde se ve la cercana relación que tiene con ‘Geo’, el futbolista, sus hijos y amistades.

A lo largo de los seis episodios de la producción, emitida por Netflix y que ha sido un éxito, se puede que Ivana acompaña a Georgina a varios eventos, como reuniones con los dueños de Ferrari en Mónaco, y está presente en las celebraciones de la familia, como el cumpleaños de Cristiano Junior y todos los demás. Es la tía, cuñada y, sobre todo, hermana favorita.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Georgina le celebró la reunión para revelar el sexo del bebé, que ella predijo desde que Ivana estaba en los primeros meses de gestación. En ese momento, cuando revela las botas rosas que indican que será una niña, Ivana se emociona y, seguido, ‘Geo’ le regala una lujosa cadena y se abrazan emocionadas. Pero, más allá de ser la hermana de la novia de Cristiano Ronaldo, ¿quién es Ivana Rodríguez?

¿QUIÉN ES IVANA, LA HERMANA DE GEORGINA RODRÍGUEZ?

Ivana Rodríguez nació en Buenos Aires, Argentina, hace 30 años y en noviembre de 2021 se convirtió por primera vez en madre, tras dar a la luz a la pequeña Deva, a quien, junto con su prometido, el escultor asturiano Carlos García, esperaban con ansias.

La hermana mayor de Georgina Rodríguez, aunque aparece muy cómoda en el documental, prefiere la vida alejada de las cámaras y la tranquilidad en Asturias, donde reside.

Ivana se dedica al mundo de la estética y la belleza, aunque también trata de abrirse camino como influencer y en sus redes sociales sorprende a menudo con sus cambios de look. A Ivana Rodríguez le gustan las mascotas y tiene un gato llamado Zar.

Su relación con Carlos García

Ivana Rodríguez y Carlos García comenzaron su noviazgo en el año 2018 y en 2021 se convirtieron en padres. Es un reconocido pintor y escultor, que realizó hace cuatro años un busto de Cristiano Ronaldo en el aeropuerto de el Aeropuerto Internacional de Madeira (Portugal). La relación se hizo conocida cuando hicieron un viaje a París, debido a que Ivana es una apasionada de la cultura de este país.

En la actualidad, la pareja está instalada en Asturias, tierra natal del artista, de 43 años, donde empezaron a convivir y crear un espacio en común. Ivana Rodríguez ahora luce en su mano su anillo de pedida, pero aún no se conoce la fecha de matrimonio.

UN PADRE QUE ESTUVO EN PRISIÓN

Aunque Georgina ha contado que ha vivido una bonita infancia, aunque haya sufrido carencias, Patricia ha revelado episodios muy oscuros en la vida de su padre y que ellas tuvieron que presenciar.

Contó que estuvo cuatro años en prisión primero en Zaragoza, después en Murcia y luego en Alicante. En una entrevista con Sábado Deluxe, relató un episodio que nunca podrá borrar de la memoria. Cuando ella tenía 14 años y ‘Geo’, 7, vieron como su padre preparaba los paquetes de droga: “Mi padre tenía una pistola y se encerraba en una habitación de la casa, un día mis hermanas y yo entramos y mi padre estaba preparando unos paquetes, cuando le pregunté qué era eso me dijo que eran paquetes de comida para los pobres”.

GEORGINA RODRÍGUEZ: “SIEMPRE HEMOS SIDO UNA FAMILIA DE TRES”

Georgina Rodríguez ha respondido con una dura indirecta a las fuertes de declaraciones de sus familiares ante los medios de prensa, que la han mostrado como una persona poco solidaria, interesada e insensible.

La modelo, empresa e influencer, famosa por ser la novia de Cristiano Ronaldo, aprovechó el gran estreno de su documental para escribir un texto de agradecimiento en su cuenta de Instagram, que a la vez ha sido una estocada a sus detractores.

“Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de tres, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables”, escribió, dejando de lado a su hermana Patricia, quien había dicho que siempre se sintió excluida, que no encajaba.

FOTOS DE INSTAGRAM DE IVANA RODRÍGUEZ