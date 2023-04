La última entrega de Carpool Karaoke de James Corden contó con la participación de la cantante Adele. Esta vez los papeles se invirtieron pues la cantante pop sorprendió al presentador de televisión británico, quien se despide del programa “The Late Late Show”.

Adele y James Corden tienen una gran amistad por lo que la cantante lo sorprendió a puertas de cerrar un ciclo como conductor de televisión. Fue así que la cantante llegó hasta la casa del comediante y lo despertó cuando estaba durmiendo.

La intérprete de “Rolling in the Deep” llegó a su habitación y lo despertó con platillos, diciendo: “Es la última semana del programa, así que voy a llevarte en auto al trabajo. Vamos a hacer el último Carpool”. Si bien este en un momento icónico, muchos se preguntan: ¿Por qué James Corden se despide del programa “The Late Late Show”? Aquí te lo contamos.

James Corden se mudará con su familia a Inglaterra (Photo by VALERIE MACON / AFP)

¿POR QUÉ JAMES CORDEN DECIDIÓ TERMINAR “THE LATE LATE SHOW”?

James Corden se despide de la conducción del programa “The Late Late Show” después de nueve temporadas. El presentador británico tomó la decisión por cuestiones familiares, ya que tiene planeado volver a Inglaterra con su esposa e hijos.

En una entrevista con “Entertainment Tonight”, James Corden reveló por qué eligió este momento para despedirse de “The Late Late Show”, programa de entrevistas nocturno que ha sido muy popular a lo largo de los años.

“Siento que tengo que hacerlo, porque si no me voy ahora, nunca lo haré... o seré yo quien me empuje por la puerta”, explicó Corden.

James Corden se despide de la conducción del programa “The Late Late Show” después de nueve temporadas (Foto: James Corden/ Instagram)

El comediante británico explicó que tiene varios planes familiares y que enfrenta muchos cambios. “El cambio en tu vida viene con una gran cantidad de miedo, profesional, personal”, agregó.

Fue entonces que James Corden explicó que va a mudarse con su familia a Londres, Inglaterra. Motivo principal que lo empujó a cerrar su etapa como conductor de televisión.

“Vamos a mudarnos de regreso a Londres, vamos a poner a tres niños en una nueva escuela. Eso en sí mismo sería mucho que hacer, y luego alejarme de lo que ha sido la experiencia más mágica que pude. alguna vez he deseado... poner todo patas arriba con la intención viene con mucho miedo... Creo que cómo terminan las cosas es importante”, afirmó.

ADELE SORPRENDIÓ A JAMES CORDEN EN SU ÚLTIMO CARPOOL KARAOKE

Adele sorprendió a James Corden con un Carpool Karaoke inesperado para marcar su última semana como presentador del programa “The Late Late Show”.

Esta fue la primera vez que los papeles se intercambiaron ya que Corden fue el copiloto y la cantante quien manejaba. Durante el trayecto, los artistas hablaron de su amistad, de los días finales del programa y cómo surgió el famoso Carpool Karaoke.