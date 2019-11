Un cambio inesperado surgió en “El valor de la verdad”. Luego de que se confirmara que Shirley Arica sería la próxima invitada de Beto Ortiz, finalmente el programa que había grabado la modelo no salió al aire. En su reemplazo se emitió uno en el que la protagonista fue Janet Barboza.

Ella llegó acompañada de su pareja Miguel Mayona, quien también participó haciendo algunas preguntas. Asimismo, estuvieron sus amigos Kurt Vilavicencio y Mónica Cabrejos. Esta última ingresó en medio programa.

Al final, la popular Rulitos contestó con la verdad hasta la interrogante número 18 y se llevó 15 mil soles.

Janet Barboza se retiró en la pregunta número 18 u se llevo S/15 mil. (Foto: Instagram)

PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ

1. ¿Te pidió matrimonio Miguel estando casado?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Sí, pero nunca he soñado vestirme de blanco”.

2. ¿Crees que te he sido infiel? [Le pregunta su pareja]

Respuesta: Sí (Verdad)

“Cuando empezamos a salir, él era una persona amiguera y veía permanentemente que estaba en el chat con un de par de amigas (…). En una fiesta, él estaba en el departamento de esas chicas bailando y le tomaron una foto que la subieron en redes (…). Hasta donde yo sé, Miguel había tenido una salida con Marina Mora. Si hubo más, yo no sé”.

3. ¿Te dijo Evelyn Vela que Miguel se quiso gilear a sus amigas?

Respuesta: Sí (Verdad)

“No me parece que Evelyn Vela sea una fuente confiable, por eso seguimos juntos con Miguel. Fue en una celebración de cumpleaños de ambos (…). Al día siguiente, Evelyn me llama y dice que no podía soportar que me vean la cara y me contó que Miguel había estado afanando a dos de sus amigas, a quienes les decía que se queden en la reunión”.

4. ¿Perdiste un hijo de Miguel?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Ocurrió hace un año. Pasó, a los tres meses tuvieron que a hacerme un legrado y me deprimió mucho”.

5. ¿Tiene Miguel problemas con el alcohol?

Tocan botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Pensaste terminar tu relación con Miguel por Shirley Cherres?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo sabía la historia, pero no completa. Estábamos en un restaurante y mientras él llega me pongo a ver tu programa con Shirley Cherres y cuando le digo fastidiándole que ahora vienes tú, le hacen una pregunta relacionada a Miguel. Reconozco que actué infantilmente porque no ocurrió en mi año, he hice una pataleta”.

6. ¿Has sido amante de un hombre casado?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo salía con una persona, pero él no podía divorciarse por el tema de los bebes. Sí tuve relación con una persona que sigue casada, pero estaba separada. Si se diera la oportunidad que me guste alguien que tenga mujer con familia, definitivamente no lo haría. Es una falta de respeto”.

7. ¿Te dijo Chayanne que estaba enamorado de ti?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Año 2001 o 2002, tenía un programa al mediodía y como tenía la suerte de conocer artistas que venían a hacer sus presentaciones. Para eso Chayanne tenía que venir al set de producción, pero como no puede me pide hacerle la entrevista en su hotel. Entra, me saluda y empezamos el juego de preguntas que le decía un título de canción y él tenía que responderme con otra. Entonces, le digo “Tiempo de vals” y me responde “Enamorado de ti”. Me gusta porque baila de forma increíble”

8. ¿Te afanaba tu profesor de matemáticas en el colegio?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue cuando estudiaba en un colegio nacional de mujeres y justo los profesores empezaron una huelga. Debido a ello contrataron a un profesor bien joven para matemáticas, que era un curso que no dominaba. De un momento a otro, él me pone de nota 14 y le reclamo porque no lo merecía, pero se rio. Sus coqueteos llegaron cuando mandó a una amiga del salón a decirme que estaba enamorada de mí y quería verme cerca de mi casa. Eso me enojó mucho, pero no se lo dije a nadie. Para el examen final estudié bastante para un 17 y él me jala, al final hice un escándalo con mi abuela y efectivamente me colocaron la nota que me correspondía. Nuca denuncié el caso porque la huelga concluyó”.

9. ¿Fuiste testigo de los coqueteos entre Christian y Pamela antes del fin de su relación con Chabelita?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Conozco a Pamela, pero no hubo relación más allá de lo laboral. Cuando ella conduce el programa con Christian, una estilista me cuenta que ambos compartían camerino. Estaban metidos ahí ni bien descansábamos de las grabaciones. Ella es una mujer guapa y sexy, y él es enamoradizo. Hubo varias cosas, incluso él le llevaba almuerzo”.

10. ¿Mandaste a sacar a Maricarmen Marín del programa “La movida”?

Respuesta: Sí (Verdad)

“En esa época se establecía que los menores de edad no debían trabajar, entonces cuando viene el gerente de Recursos Humanos preguntando la edad, yo le dije que Maricarmen tenía 17 años, por eso la sacaron”.

11. ¿Pensaste que te ibas a morir en el terremoto de Yurimaguas?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue cuando me fui a hacer una presentación y por cosas de la vida, no me sucede nada porque no era mi momento. Yo estaba yendo a un evento y el empresario que nos contrata se olvida de llenar gasolina nos quedamos varados por lo que estuvimos vario tiempo esperando. Después de un rato regresó con una mototaxi y gasolina. De ahí nos fuimos, esos momentos que perdimos nos salvó la vida, pues rocas inmensas habían caído en la carretera”.

12. ¿Casi mueres en una avioneta con Dilbert Aguilar?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Era una avioneta para 9 pasajeros y la alquilamos porque teníamos una serie de eventos. En eso nos damos cuenta de que habíamos sobrevolado mucho tiempo cuando el piloto nos dice que había tenido problemas en el tren de aterrizaje por ello estaba dando vueltas hasta que se acabe la gasolina para que al momento del impacto no se incendie la nave. Los gritos y llantos de todos comenzaron, lo único que hice fue coger mi libro y escribir con un lápiz de maquillaje una carta donde puse mis números de cuenta para la educación de mi hija”.

13. ¿Estuvieron a punto de enterrarte viva?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo soy mujer de campo y en el pueblo donde nací, mis abuelos se dedicaban a la agricultura y ganadería. Era pequeña cuando un tío mío compra un chanchito blanco y como era la sensación todo el mundo iba a verlo. Un día, otro tío que se dedicaba a la construcción trajo una viga gigantesca que colocó en el patio saliendo de mi casa. Para esa época el cerdo había crecido y un día yo de 4 años estaba sentada ahí cuando veo que el animal al tratarse de rascarse el hocico golpea la viga y la empuja junto a mí. Al final caí en una zanja, donde fui a parar. Lo único que recuerdo era que mi mamá lloraba desconsoladamente y mi abuelito le dijo que el señor encargado de hacer las mortajas para enterrarme ya estaba en camino. Recuerdo que me tomaron las medidas de mi cuerpo, pero yo no podía reaccionar, solo escuchaba”.

14. ¿Te dolió que te imitara Mónica Cabrejos?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo en general no supe lidiar bien con las imitaciones. Las imitaciones a mujeres nos hacen ver como tontas. Toda la imitación de Mónica Cabrejos me molestó”.

15. ¿Te has subido a una combi?

Respuesta: No (Verdad)

“Yo vivía en el campo, soy una mujer orgullosa de mi tierra y en el campo la gente es pobre, yo igual era pobre. Me movilizaba en el lomo del burro, pero la vida hace laberintos y nunca sabes cómo vas a terminar. Yo llego a Lima con mi mamá, quien tuvo una pareja de clase media que tenía un carro en el que me movilizaba, por eso nunca subí a una combi”.

16. ¿Te engaño Jean Paul con la masajista de tu spa?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Ese hecho se dio cuando me tocaba hacer visitas para probar al personal nuevo. Él me pide que alguien la masajee y como había una chica que se estaba presentando le dije que lo haga. Él me dijo que había hecho bien su trabajo. Pasa el tiempo y mi primo me llama para decirme que dicha masajista iba de forma regular a la casa de Jean Paul. Yo me enojé con mi familiar y dejé de hablar un tiempo. Obviamente la saque del trabajo a ella y con é terminé”.

17. ¿Eres la que lleva los pantalones en la relación?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Las mujeres a veces somos más inteligentes y guiamos a los varonesa tomar mejores decisiones”.

18. ¿Es Miguel el amor de tu vida?

Respuesta: No (Verdad)

“Sería bastante inmadura decir que Miguel es el amor de mi vida. Para mí es alguien con quien tengo que trabajar con esa persona. Estamos en camino a eso porque es tema de comprensión. Uno debe ponerle ganas para que sea el amor de mi vida. Una de las relaciones más sanas es la que tengo con Miguel".