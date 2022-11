Con casi 30 años, “Power Rangers” ha convertido en una de las franquicias más populares de la televisión, capturando millones de jóvenes alrededor del mundo con sus más de 25 temporadas en las que combaten a las fuerzas del mal gracias a sus impresionantes poderes.

Emitida por primera vez en 1993 y emitida por cadenas como Fox, Nickelodeon o Cartoon Network, la producción estadounidense basada en la popular serie japonés Super Sentai ha conformado a una gran cantidad de equipos y distintos integrantes y base para sus poderes.

Entre estas alineaciones se encuentra la de “Mighty Morphin Power Rangers”, integrada por varios jóvenes actores, destacando Jason David Frank, quien recientemente fue hallado muerto en su casa de Texas.

Si bien estaba pactado para aparecer en pocos episodios, la popularidad de Jason David Frank extendió su participación en "Power Ranger" (Foto: Hasbro)

LA MUERTE DE JASON DAVID FRANK

Desde la mañana del domingo 20 de noviembre, diversos medios norteamericanos reportaron el fallecimiento de Frank, aunque sin revelar más detalles respecto al deceso.

Horas después, fue el amigo y entrenador de la celeb de Estados Unidos, Mike Bronzoulis, quien le dedicó un sentido mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram.

“QEPD mi hermano de otra madre, Jason David Frank. Todavía estoy en estado de shock. Me siento terrible. Me llamó, me dejó un mensaje y me tomó mucho tiempo. Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammy y sus hijos, espero que Dios los ayude a superar este momento difícil”, compartió.

Por su parte, la representante de Jason se refirió al fallecimiento del actor y artista marcial, solicitando a sus seguidores considerar el duelo de sus familias.

“Respete la privacidad de su familia y amigos durante este momento horrible en el que aceptamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso. Amaba mucho a su familia, amigos y fanáticos. Realmente se extrañará”, apuntó.

Si bien no existe un pronunciamiento oficial respecto a la causa de muerte del actor norteamericano, portales como TMZ han asegurado que, según el testimonio de testigos, se trataría de un suicidio.

“El actor y artista marcial mixto murió en Texas, según su representante Justine Hunt. Fuentes con conocimiento directo nos dicen que su muerte fue el resultado de un suicidio”, apunta el portal.

Cabe destacar de que el actor no pasaba por un buen momento, pues hace unos meses, su esposa y madre de sus cuatro hijos le solicitó el divorcio bajo acusaciones de presunta infidelidad.