Jeffrey Dahmer es, probablemente, uno de los personajes más infames y detestados en la historia de Estados Unidos, hallado culpable de abuso sexual, canibalismo y el asesinato de 17 personas, lo cual lo llevó a ganarse el apodo del “Carnicero de Milwaukee” y ser la base de una de las más populares serie en el catálogo de Netflix.

La producción, protagonizada por Evan Peters como el infame asesino serial, se ha construido con testimonios y reportes de la época, los cuales recrean cada uno de los pasos de Dahmer, además de cuestionar la manera en que las autoridades actuaron con las primeras víctimas que denunciaron sus abusos.

Pese a que la serie de Netflix es una de las más populares del año, esta también ha recibido muchas críticas de algunos sectores, como la familia de las víctimas del asesino serial y la reportera que cubrió el espeluznante caso en su totalidad y escribió un libro sobre Dahmer.

Evan Peters interpreta a Jeffrey Dahmer en la serie de Netflix "Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer" (Foto: Netflix)

RYAN MURPHY RESPONDE A LOS DEUDOS DE LAS VÍCTIMAS

Debido a la polémica por los comentarios negativos, Ryan Murphy rompió su silencio y se refirió a las críticas de los deudos, revelando que estos se negaron a pronunciarse cuando se contactaron con ellos.

“Es algo que investigamos durante mucho tiempo y nosotros, en el transcurso de los tres años y medio, cuando lo estábamos escribiendo y trabajando en ello, llegamos a 20 (personas cercanas) de las víctimas., familias y amigos, tratando de obtener información, tratando de hablar con la gente, y ni una sola persona nos respondió”, indicó Murphy en una conferencia en el Teatro DGA de Los Ángeles.

La versión del director de “American Horror Story” contradice las acusaciones de Eric Perry, primo de Errol Lindsey, una de las víctimas de Dahmer, quien aseguró que nunca se les consultó por la producción.

“Entonces, cuando dicen que están haciendo esto ‘con respeto a las víctimas’ u ‘honrando la dignidad de las familias’, nadie los contacta. Mis primos reciben un montón de llamadas y mensajes y saben que hay otro programa de Dahmer. Es cruel”, indicó semanas atrás.

Primo de una de las víctimas se quejó por las repercusiones de la serie de Netflix en su familia (Foto: Twitter)

En la presentación, Murphy respaldó la investigación que realizó su equipo, asegurando que él y sus colegas no saben “cómo descubrieron muchas de estas cosas. Fue como un esfuerzo de día y noche para tratar de descubrir la verdad de estas personas”.

Del mismo modo, uno de los testimonios en contra de la producción fue el de Rita Isbell, indicó en conversación con Insider, que ver recreada la famosa escena en la que intenta arremeter contra el asesino de su hermana le hizo revivir el dolor de confrontar a Dahmer.

“Nunca me contactaron sobre el programa. Siento que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o cómo nos sentíamos al hacerlo. No me preguntaron nada. Simplemente lo hicieron. Era como revivirlo todo de nuevo. Me trajo de vuelta todas las emociones”, indicó.

Esto fue respondido por Murphy, quien explicó que en la serie de Netflix, buscaron explicar cómo Dahmer pasó de ser una persona tímida a un asesino serial que drogaba a sus víctimas para abusar de estas y luego asesinarlas.

“Algo de lo que hablamos mucho durante la realización es que no estábamos tan interesados en Jeffrey Dahmer, la persona, sino en lo que lo convirtió en el monstruo en el que se convirtió”, comentó.