Por más que sus crímenes hayan sido muy crueles, aterradores y que la historia de los Estados Unidos quisiera borrar para siempre todo lo que cometió, la serie de Netflix que cuenta los asesinatos de Jeffrey Dahmer ha generado que haya mucho interés por recordar lo que pasó por aquellas épocas y también por saber qué fue de la vida de sus familiares y personas que alguna vez lo rodearon.

“Monstruo: La historia de Jeffey Dahmer” presenta varios personajes que estuvieron en la vida real del delincuente, principalmente sus familiares, de quienes se conoció qué hicieron luego del arresto y muerte del encargado de 17 asesinatos de personas. Por ejemplo, hoy en día se sabe qué fue de la vida de su padre y hasta de su vecina Glenda Cleveland, pero un personaje parece que desapareció.

Se trata de su hermano menor, David Dahmer, de quien no se hace mucha mención en la serie que está disponible en Netflix. Es más, luego del arresto y muerte de Jeffrey, no se conoció más sobre él, como si hubiera pasado a ser una persona que no existe, pero todo tiene sus motivos y ahora detallaremos a qué se debe todo esto.

Jeffrey Dahmer junto a su padre, Lionel, y su hermano menor, David en una fotografía familiar

LA RELACIÓN ENTRE JEFFREY Y DAVID DAHMER

David Dahmer nació un 18 de diciembre de 1966 y fue muy cercano a Jeffrey en sus primeros años de infancia hasta que, según reportan varios medios de comunicación, el futuro asesino se resentiría con él por haberle quitado la atención de sus padres. Sin embargo, ese sentimiento no trajo mayores consecuencias.

La primera vez que ambos se separaron fue, como se vio en la serie, durante la separación de sus papás. Joyce, la madre biológica de ambos que falleció en el 2000, obtuvo la custodia total de ambos, pero se llevó consigo solo al menor de ellos, dejando solo a Jeffrey.

Desde entonces, en la serie de Netflix no vuelve a hacerse mención de él, salvo cuando se comunica con su padre o madrastra vía telefónica, sin siquiera escucharse su voz. Por ejemplo, en la historia se ve cuando Shari recibe una llamada de él, informándole que su mamá intentó quitarse la vida.

¿QUÉ PASÓ CON DAVID DAHMER?

No se conoce mucha información sobre él, pero se dio a conocer que en el año 1991, cuando el delincuente fue arrestado, David se estaba graduando de la Universidad de Cincinnati en Ohio, por lo que tiene una carrera que ha mantenido a lo largo de los años.

Durante la captura y audiencias de Jeffrey Dahmer, su hermano menor nunca se hizo presente, marcando una distancia con él, ya que optó por no querer saber absolutamente nada debido a los atroces crímenes que cometió y por todo lo que podía sucederle a él debido a su vinculación familiar.

El padre de los muchachos, Lionel Dahmer, y su esposa Shari estuvieron en 2004 en el programa “Larry King Live” para conversar sobre lo sucedido con el ya fallecido asesino serial y en parte de la entrevista se le consultó por David.

Fue allí que ambos dieron a conocer que David se había cambiado el nombre con la finalidad de proteger su identidad y alejarse de todo lo mediático.

Así mismo, manifestaron que, para ese entonces, el hermano menor de Jeffrey ya tenía una carrera, una esposa y que estaba esperando el nacimiento de su segundo hijo.

Lo único que se sabe sobre él es que tiene actualmente 55 años de edad y se mantiene viviendo una vida privada, alejada de todo el caos que sembró su hermano.