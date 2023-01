Jenicka López, además de contar que no es hija biológica de Juan López, sigue dando de qué hablar con su podcast, pues ahora ha hecho una nueva revelación que ha impactado a todos sus fans y a los de su familia entera: quiso quitarse la vida.

Durante el capítulo 3 del espacio conducido por la hija de Jenni Rivera se habló un poco sobre los problemas que las personas atraviesan de manera psicológica.

Fue allí que la protagonista de la nota tomó la palabra y se puso a ella como ejemplo, enfatizando en el hecho de que ella sabe lo que es atravesar por esas situaciones.

La hija de Jenni Rivera habla siendo muy clara (Foto: Jenicka López / Instagram)

JENICKA LÓPEZ QUISO SUICIDARSE

En esta edición de su podcast, Jenicka López estuvo acompañada por sus hermanas Chiquis y Jacqie Rivera, quienes la han respaldado en cada una de las decisiones que ha tomado.

Durante su conversación salió el tema de la depresión que ha sufrido la menor del clan para darle a conocer al mundo entero acerca de lo y tuvo que soportar por aquellos momentos.

De esa manera, contó la verdad, sorprendiendo a su hermana Jacqie, quien no sabía nada al respecto, a diferencia de Chiquis que ya estaba más que enterada.

“Creo que no sé lo que me mantiene motivada, creo que todavía estoy tratando de averiguarlo, porque el año pasado fue muy difícil. 2021 y 2022 fueron años muy complicados... Literalmente, traté de suicidarme, como en marzo, y ni siquiera quería que Chiquis supiera, no deseaba que nadie supiera”, comentó.

Además, dio detalles de lo difícil que ha sido crecer durante todos estos años, en especial luego del fallecimiento de su madre, quedándose sola, bajo el cuidado de sus hermanas, a quien agradeció entre lágrimas.

¿CÓMO SE AYUDÓ JENICKA LÓPEZ PARA SUPERAR ESOS MOMENTOS?

De acuerdo a lo expresado en el video que está publicado en YouTube, Jenicka se salvó de tomar un desenlace fatal gracias a Chiquis, quien dio a entender que ella tenía su ubicación y que hizo algo al respecto, aunque no detalló qué.

Así mismo, la propia Jenicka indicó que, durante todo este tiempo, para bajar su depresión se enfocó en la escritura de su diario, en el que resume lo bueno y lo malo que ha pasado en el día.