Por más que todos sabían que Jenicka López era hija de Jenni Rivera y Juan López, parece que había una verdad oculta que salió a la luz cuando la protagonista de esta noticia habló al respecto en el estreno de su podcast por YouTube.

En el mes de diciembre, Jenicka quiso contar su verdad a su público mediante un video que subió a su canal personal. Allí reveló que se hizo una prueba de ADN con su hermano y los resultados no coincidieron.

Como consecuencia, ella no es hija de Juan López, algo que Chiquis Rivera sí conocía y confesó que apoyaba a su hermana en todo ese proceso de saber sus verdaderos orígenes.

Desde ese momento, en redes sociales se ha generado una gran polémica debido a las afirmaciones de la joven estadounidense y hay quienes tienen una gran duda al respecto y que se mantendrá debido a que Jenni Rivera falleció hace años y no podrá dar su versión.

Jenicka López habló sobre sus verdaderos orígenes (Foto: Jenicka López / Instagram)

¿ROSA RIVERA SABÍA LA VERDAD SOBRE JENICKA LÓPEZ?

Debido a la coyuntura generada por una de sus nietas, varios medios de comunicación abordaron a Rosa Rivera, madre de Jenni, con el objetivo de preguntarle lo que sabía al respecto.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de todos cuando Rosa Rivera reveló que ella no estaba enterada de nada al respecto y se enteró tras las declaraciones de Jenicka López.

Así mismo, respaldó la decisión de su nieta al confesar la verdad si es que eso le ayuda a estar mejor consigo misma y en esta vida.

“A mí, mi hija nunca me contó nada y si me lo hubiera contado, ese secreto se va a la tumba conmigo. Entonces allá ellas son las que tienen su polémica. Pero lo cierto es lo que muchos dicen, que Jenni no está aquí. Quizás la niña se siente mal, pero tiene que tener alguna seguridad para hacerlo. Entonces si eso le sana el corazón pues que bien, aunque mi hija no está”, comentó.

¿JENNI RIVERA IBA A DECIR LA VERDAD?

Aunque Jenni Rivera ya no se encuentre con vida, su hija se animó a comentar qué es lo que hubiera querido en medio de esa polémica, Según ella, si no quiso hablar de eso en todos los años que pudo, seguramente no quiso que ello salga a la luz.

“Si Jenni lo hubiera querido lo hubiera dicho, pero fue cosa que no quiso hacer”, añadió.