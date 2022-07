A través de su larga carrera, Jennifer López ha sido cantante, actriz, empresaria y muchas otras cosas, y todas con mucho éxito, lo cual le ha permitido a “La diva del Bronx” ser una de las figuras más destacadas de Hollywood.

Y es que J-Lo ha estado en la mira de la prensa no solo por su impecable carrera artística, sino también por sus sonados romances con figuras como Ben Affleck, Marc Anthony y Alex Rodríguez.

Sin embargo, hay un lado oscuro que las estrellas esconden, y el caso de la cantante de ascendencia latina no es la excepción, tal como lo ha admitido recientemente.

Jennifer López es una de las estrellas más importantes de la industria musical (Foto: Getty Images)

LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE JENNIFER LÓPEZ

A través de una publicación en su web On the JLo, la estrella de 52 años defendió la importancia del descanso como un factor en la salud mental, tanto para artistas como en el caso del público en general.

“Hubo una época en la que dormía de tres a cinco horas cada noche. Estaba todo el día en el plató y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras promocionales y grababa videos. Tenía poco más de 20 años y me creía invencible”, señaló.

Sin embargo, toda esa presión en algún momento debía liberarse, y esto ocurrió cuando, durante un descanso previo a una sesión, notó cómo pensar en todo lo que le restaba por hacer, logró paralizarla. “Estaba congelada”, aseguró.

“No podía ver con claridad, los síntomas físicos comenzaron a asustarme y el miedo se agravó”, confesó.

Aunque inicialmente no supo identificar los factores que la llevaron a sentirse de tal forma, llegando a cuestionar su propia cordura, luego comprendería que fue el estrés uno de los disparadores de su condición.

“Ahora sé que fue un ataque de pánico clásico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento nunca había escuchado ese término”, explicó.

Con la ayuda de su agente de seguridad personal, quien ingresó al set “a rescatarla”, llegó a una cita médica, donde, aterrorizada, pidió información sobre su estado.

“Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca. Me dijo: ‘No, no estás loca... necesitas dormir de siete a nueve horas cada noche, no bebas cafeína y asegúrate de hacer ejercicio si vas a tener este ritmo de trabajo’”, explicó.

Con esto, la galardonada artista vuelve a colocar en escena uno de los problemas menos comentados de varias celebridades: la salud mental.