En 1999, dos jóvenes cantantes que se abrían paso en el mercado de la música internacional se juntaron para interpretar uno de los temas más populares de aquel año. Fue así como Marc Anthony y Jennifer López cantaron “No me ames”.

La balada, incluida en el disco “On the 6″ de JLo, fue uno de los más exitosos de la producción y habría disparado rumores de una relación, si no fuese porque, en esos años, Marc Anthony se casaba con Dayanara Torres y “La diva del Bronx” fue relacionada con el productor y rapero Sean Combs.

Si bien no fue hasta 2004 que, tras algunos rumores y separados de sus respectivas parejas, ambos se casaron en una romántica ceremonia privada, la historia de “No me ames” fue totalmente distinta.

Jennifer López y Marc Anthony se casaron en 2006, muchos años después del lanzamiento de "No me ames" (Foto: Don Emmert / AFP)

“NO ME AMES” DE JENNIFER LÓPEZ Y MARC ANTHONY

El tema es una traducción de “Non Amarmi” de Aleandro Baldi, una canción italiana lanzada en 1992, pero posee partes originales añadidas por el autor español Ignacio Ballesteros.

La reunión de ambos artistas ocurrió cuando el salsero boricua visitó el estudio de grabación donde la actriz, quien pocos años antes había interpretado a Selena, trabajaba su álbum “On the 6″.

Fue allí que, movido el éxito de la película de “La reina del Tex Mex”, Marc Anthony le propondría que fuera parte del videoclip de su canción “No me conoces”, lo cual López aceptó con una condición: que grabaran juntos el tema.

La canción y el videoclip oficial cuentan la historia de un hombre que padece una enfermedad incurable, por lo que decide terminar su relación y evitar que su pareja sufra su partida en un futuro.

“No me ames” en YouTube

Si bien el tema fue lanzado en 1999, llegó oficialmente a YouTube en octubre del 2016, y fue incluido en el canal VEVO de Jennifer López.

Hasta el momento, la canción suma más de 155 millones de reproducciones solo en su versión oficial, pues a este se le suman videos de otros usuarios, que acumulan millones de vistas.

“No me ames” en Spotify

La canción está incluida en el disco “On the 6″ de Jennifer López, la cual incluye dos versiones: balada y remix tropical. Este último más cercano al estilo de Marc Anthony.