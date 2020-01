La película “Hustlers” ha sido una de las sensaciones cinematográficas de 2019 y le ha dado diversos reconocimientos a Jennifer Lopez; sin embargo, también ha traído más de un dolor de cabeza, sobre todo por parte de Samantha Barbash, la bailarina de “striptease” que inspiró el papel que la actriz estadounidense encarnó.

Según informó el medio especializado en noticias de famosos TMZ, la mujer que sirvió como base para el rol de Ramona denunció a las compañías que produjeron la cinta, entre las que se encuentra una empresa de la también cantante.

La revista People detalló que la demandante exige 40 millones de dólares como indemnización a las productoras de “Hustlers”: Nuyorican Productions (compañía de Jennifer Lopez ), STX Entertainment, Gloria Sanchez Productions y Pole Sisters LLC. Gloria Sanchez Productions es una empresa fundada por el actor Will Ferrell y el director Adam McKay, quienes también fueron productores en “Hustlers” .

Razones de la demanda

Samantha Barbash sostiene en su acusación que la cinta trató de “explotar” su imagen en la película y asegura que ofrece un retrato peyorativo de ella al mostrarla “usando y manufacturando sustancias ilegales en su casa cuando vivía con su hija”.

“Decidí no participar en la película porque no iba a regalar mis derechos sobre la cinta... Intentaban pagarme una cantidad minúscula”, expicló Barbash en septiembre a la revista Vanity Fair, donde también cuestionó que “Hustlers” se acerque fielmente a lo que sucedió en la realidad.

Ella agregó que los responsables de la película se acercaron a ella previamente en busca de su consentimiento, pero defiende que no llegaron a un acuerdo.

“Hustlers” narra la historia real de un grupo de bailarinas de “striptease” de Nueva York que idearon un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos directivos e inversores de Wall Street. El filme se basaba en el artículo publicado por Jessica Pressler en New York Magazine bajo el título “The Hustlers at Scores”.

Jennifer Lopez, quien sonó con fuerza en la temporada de premios de Hollywood gracias a su actuación y se espera que le de su primera nominación al Oscar, lideró el reparto completamente femenino en el que también aparecían Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo y Cardi B bajo la dirección de Lorene Scafaria (“Seeking a Friend for the End of the World”, 2012).

