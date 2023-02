Desde que el pasado viernes 20 de enero las autoridades catalanas decidieran detener sin posibilidad de fianza a Dani Alves, la esposa del jugador, Joana Sanz, decidió mantenerse al margen del caso, compartiendo un mensaje de apoyo el primer día y evitando referirse en las jornadas siguientes.

De hecho, este silencio no cayó bien en la familia del futbolista brasileño, que criticó una de las publicaciones que hizo la modelo española en sus redes sociales, por lo que esta intentó defenderse.

Y es que en medio de las especulaciones sobre la presunta culpabilidad del jugador, que habría caído en contradicciones durante su interrogatorio, la celeb de España se encuentra en proceso de superación por la pérdida de su madre por cáncer de ovarios, a quién le dedicó una conmovedora carta hace unos días.

LA MUERTE DE COCO, EL PERRO DE JOANA SANZ

Por si fuera poco, una nueva tragedia sacude a la modelo canaria, pues se confirmó que Coco, el perro que la acompañaba, y que probablemente fue uno de sus apoyos en el sonado caso de su esposo.

La mascota es un bulldog francés de casi 12 años, una edad avanzada para su especie, que acompañaba a Joana a diario y que en más de una ocasión ha aparecido en las redes sociales de la modelo.

La esposa de Dani Alves había adelantado el mal estado de su mascota (Foto: joanasanz / Instagram)

En junio del año pasado, la modelo indicó que Coco padecía de melanoma múltiple y una hernia discal, por lo que debía someterse a un tratamiento y utilizar una silla de ruedas para seguir movilizándose, pues sus patas traseras no eran tan fuerte como antes.

Lamentablemente, la mascota no pudo más contra los padecimientos y falleció el lunes 13 de febrero, dejando un vacío en la modelo, el cual se hace más grande debido a la reciente partid de la madre de la modelo.

“Adiós querido amigo, ahora serás otra estrella en el cielo cuidándome junto a mi mamá”, compartió Joana, junto a la foto de su mejor amigo por más de una década.

La partida de dos seres cercanos a ella y las complicaciones legales de su esposo abren otra herida en Sanz, quien indicó que se encuentra sanando a su ritmo, tal como su madre lo habría querido.

La modelo española despidió a su mascota con un sentido mensaje (Foto: joanasanz / Instagram)

EL PROCESO DE DANI ALVES

En las últimas semanas se ha especulado con una crisis en el matrimonio de Alves y Sanz, por lo que esta última le habría solicitado el divorcio, pero el brasileño, que se encuentra recluido, se habría negado a recibirla.

Esto no cayó bien la modelo, quien utilizó sus redes sociales para dejar en claro que “las informaciones recientes” son “totalmente falsas”.

“No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto. Cuando tenga algo que decir, lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones”, expresó.

Del mismo modo, la canaria agradeció el apoyo e interés, pero destacó que existe “un proceso en curso que merece no ser intoxicado”, por lo que se mantendrá en silencio hasta que este concluya.