“John Wick 4″ (también conocida como “John Wick Chapter 4″) acaba de lanzar su tráiler oficial y hemos podido obtener un vistazo de lo que será la nueva película de Keanu Reeves. Nuevos personajes se enfrentarán al hábil asesino en esta cuarta entrega.

Este 10 de noviembre, Lionsgate publicó el tráiler de la nueva cinta de acción de la franquicia de John Wick. Al igual que las anteriores, está dirigida por Chad Stahelski.

Durante la Comic-Con de San Diego, nos mostraron unas imágenes de adelanto en las que John Wick aparecía en una iglesia, pero ahora tenemos una mayor idea de lo que tendrá que enfrentar nuestro mercenario “retirado” favorito.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “John Wick 4″.

ACTORES Y PERSONAJES DE “JOHN WICK 4″

1. Keanu Reeves como John Wick

Por supuesto, la cuarta entrega de la franquicia tendrá como protagonista a John Wick, el hábil asesino interpretado por Keanu Reeves. El personaje ha evolucionado mucho desde la primera película, cuando buscó venganza luego de que asesinaran al perro que le regaló su esposa y esto lo hiciera volver al mundo criminal del que se había retirado. En esta ocasión, continuará con su pelea contra High Table, pero esta vez a nivel internacional y deberá enfrentarse a uno de los jugadores más poderosos del inframundo.

El actor es conocido por su papel de Neo en las películas de “The Matrix”. Adicionalmente, también ha protagonizado otros títulos como “Point Break” (1991), “Speed” (1994), “47 Ronin”, “Knock Knock” y decenas más.

2. Donnie Yen como Caine

Todo indica que Caine será uno de los adversarios de John Wick en la cuarta entrega, dado que se los ve enfrentándose en varios momentos del tráiler. El uso de gafas de sol en todo momento y el bastón que se transforma en una espada podría indicar que el asesino está ciego.

Donnie Yen está encargado de dar vida al personaje y no habría mejor alternativa que el artista marcial que protagoniza las película de “Ip Man”. El actor chino también ha participado en otros títulos como " Rogue One: A Star Wars Story” (2016), “Chasing the Dragon” (2017), “Mulan” (2020) y muchos más.

Donnie Yen interpreta Caine, uno de los antagonistas en "John Wick 4" (Foto: Lionsgate)

3. Hiroyuki Sanada como Shimazu

A diferencia de Caine, Shimazu parece estar peleando del lado de John Wick en las imágenes del tráiler. Además, también se le escucha hablar con el protagonista, mientras trata de convencerlo de detener la búsqueda de venganza.

Hiroyuki Sanada es otro actor famoso por su trabajo en el cine asiático. El intérprete japonés es conocido por su papel como Genbu en “Ninja in the Dragon’s Den” (1982), Ujio en “El último Samurai” (2003), Kenji en “Rush Hour 3″. Recientemente, también formó parte del reparto de “Bullet Train” (2022).

4. Ian McShane como Winston

Durante las primeras entregas de “John Wick”, Winston fue uno de los mayores aliados del protagonista. Es el administrador del Hotel Continental en Nueva York, un lugar para asesinos de todo el mundo en el que pueden descansar tranquilamente, pues es un lugar en el que están prohibidos los asesinatos. Sin embargo, al final de “John Wick: Chapter 3 - Parabellum”, Winston le disparó, lo que dejó atónito al público, que querrá descubrir si su intención fue ayudarlo.

Ian McShane es un actor inglés conocido por su rol como Harry Brown en “The Wild and the Willing” (1962) o, más recientemente, Barbanegra en “Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas” (2011).

Ian McShane como Winston, el administrador del Hotel Continental en "John Wick 4" (Foto: Lionsgate)

5. Laurence Fishburne como el rey Bowery

El rey Bowery es el líder de una sociedad secreta de mercenarios sin hogar repartidos por todo el mundo. En algunas ocasiones, ayudó a John Wick, por que se volvió un objetivo de High Table, quienes lo desfiguraron. Si al principio no quería verse involucrado, ahora tendrá algo personal y, probablemente, tenga mayor participación.

Laurence Fishburne ya tiene experiencia trabajando con Keanu Reeves, pues interpretó a Morfeo en la franquicia de “The Matrix”. El actor también ha formado parte de “Boyz n the Hood” (1991), “Apocalypse Now” (1979), “La Escuela del Bien y del Mal” (2022) y muchas más.

6. Bill Skarsgård como Marquis

Probablemente, Marquis sea otro de los antagonistas de la “John Wick 4″, ya que en el tráiler aparece sentado junto a Caine, en el lado opuesto del personaje de Keanu Reeves. Oficialmente, se dice que es un miembro de High Table cuya posición es cuestionada por Wick.

Bill Skarsgård suele interpretar a villanos y su papel más conocido es como el malvado payaso devora niños de la franquicia de “It”. Asimismo, ha formado parte de títulos como “The Divergent Series: Allegiant” (2016), “Atomic Blonde (2017)” y otros más.

Bill Skarsgård como Marquis en la película "John Wick 4" (Foto: Lionsgate)

Otros actores y personajes de “John Wick 4″